На Херсонщині за минулу добу діагностували 36 випадків захворювання на COVID-19

За минулу добу, 16 січня, на Херсонщині зафіксували 36 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед них 6 дітей та 1 медичний працівник.

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у Facebook.

Нові випадки коронавірусу виявили у 33 жителів з Херсонського району, 2 людей зі Скадовського та однієї людини з Бериславського району.

Стан хворих задовільний, 29 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 7 осіб.

Одужали 49 жителів області.

Наразі в області 79 958 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

З них:

75 629 людей побороли недуг;

1561 людина інфікована COVID-19;

2768 людей померли.

Що відомо:

У Херсонській області за минулу добу, 15 січня, зафіксували 71 новий лабораторно підтверджений випадок захворювання на COVID-19. За добу в області померли три жінки, одужали 9 людей.

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber