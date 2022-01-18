За минулий вечір двоє дітей потрапили у ДТП у Черкасах

Ввечері 17 січня сталося дві ДТП за участі дітей. Про це повідомила речниця Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф ЧОР Ірина Назарок. З її слів, події зафіксували у двох різних районах Черкас.

Як розповіла речниця, перший виклик про ДТП диспетчер зафіксував о 17:16. Очевидці повідомили, що на кільці на вулиці Олени Теліги хлопчика збило авто. Медики надавали допомогу 12-річному пацієнтові. Його, попередньо, зі закритою черепно-мозковою травмою та забоєм стегна доправили до Черкаської обласної дитячої лікарні.

Ще один виклик диспетчер зафіксував о 18:22. Медикам повідомили про наїзд на пішохода на перехресті вулиць Сумгаїтської та Академіка Корольова. Там у ДТП потрапив 11-річний хлопчик. Його медики доправили також до Черкаської обласної дитячої лікарні, попередньо, із забоєм колінного суглобу.

Як повідомив Суспільному речник Управління патрульної поліції області Олексій Драгун, 17 січня патрульні отримали виклик про ДТП із травмованими на перехресті вулиць 30-річчя Перемоги та Олени Теліги за участі авто Skoda та пішохода. Слідчі встановлюють обставини інциденту.

У другому ДТП марку та номери авто не встановили. Слідчі також встановлюють обставини інциденту.

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