Захисники Гілейн Максвел, подруги Джеффрі Епштейна, яку суд у Нью-Йорку визнав винною у втягуванні неповнолітніх до надання сексуальних послуг, більше не боротимуться проти оприлюднення інформації щодо восьми анонімних фігурантів цієї справи. У листі до суду від 17 січня захист Гілейн Максвел стверджує, що в кожного з цих невідомих чоловіків є свої адвокати, які зможуть потурбуватися про захист права на приватність своїх клієнтів.

Відтак, суду належить прийняти рішення щодо оприлюднення імен цих досі прихованих осіб, повідомляє CNN.

Про публікацію імен восьми невідомих фігурантів справи чоловічої статі клопотали адвокати Вірджинії Джуффе – американки, яка звинувачує британського принца Ендрю у зґвалтуванні та стверджує, що Гілейн Максвел та Джефрі Епштейн стали тими, хто втягнув її у надання сексуальних послуг у підлітковому віці.

"Загальне небажання ганьби та негативу, які можуть виникнути через зв’язок з Епштейном та Максвел – недостатні причини для продовження тримання інформації в секреті", – заявив адвокат Джуффе Зігрід МакКоулей.

Він заявив, що після завершення справи Гілейн Максвел більше немає причин приховувати деталі справи про торгівлю людьми з метою примусу їх до сексуальних послуг, яка раніше була засекреченою.

При цьому, двоє засекречених фігурантів цієї справи не заперечують проти оприлюднення інформації про них.

Справа Джеффрі Епштейна

У липні 2019 року мільярдер Епштейн був затриманий правоохоронними органами штату Нью-Йорк. Фінансисту висунули звинувачення в сексуальному насильстві та залученні неповнолітніх у проституцію. Того ж року принц Ендрю тимчасово склав свої повноваження в королівській родині й перестав з'являтися на публіці.

Джеффрі Епштейн мав тісні контакти з представниками вищих кіл американської політики та шоу-бізнесу. Наприклад, у 2002 році Епштейн возив колишнього президента США Білла Клінтона, а також акторів Кевіна Спейсі та Кріса Такера на африканський континент приватним літаком. Епштейн мав добрі стосунки з колишнім (а на момент подій – чинним) президентом США Дональдом Трампом.

Сам Дональд Трамп розповідав про Епштейна наступне: "Я знаю Джеффа вже 15 років. Надзвичайний хлопець... З ним дуже весело проводити час. Навіть кажуть, що він любить гарних жінок так, як їх люблю я, і багато з них є молодими".

Попри звернення до поліції жінок, Епштейну роками вдавалось уникати обвинувачень: уперше звинувачення прозвучали у 2005 році: батьки 14-річної дівчини заявили поліції Флориди, що Епштейн здійснював розпусні дії з їх дочкою у своєму будинку в Палм-Біч. Згодом поліція отримала свідчення близько 50 дівчат. Звинувачення могли призвести до довічного ув'язнення, але у результаті угоди зі слідством, за умовами якої він визнав свою провину в менш тяжкому злочині, Епштейн отримав півтора року в'язниці.

У 2019 слідство у справі Епштейна відновили, і 6 липня його заарештували. У його маєтку, де, як припускала поліція, базувалася мережа з торгівлі неповнолітніми секс-рабинями, провели обшуки.

Епштейн не визнав себе винним, суд мав відбутися не раніше літа 2020 року.

10 серпня 2019 року Епштейн був знайдений мертвим у своїй камері. Офіційною причиною його смерті вважається самогубство.

Двоє співробітників тюремного бюро, які мали охороняти Епштейна в ніч, коли той наклав на себе руки, зізналися, що спали та переглядали Інтернет під час своєї зміни, хоча мали перевіряти камеру фінансиста кожні 30 хвилин. Вони визнали, що дали неправдиві свідчення, та уклали угоду з прокурорами.

Подруга та помічниця Епштейна Гілейн Максвел була арештована улітку 2020 року. За версією слідства, Максвелл була пособницею Епштейна: вона шукала дівчаток молодше 18 років, втиралася до них в довіру і схиляла до сексуальних контактів з фінансистом. 29 грудня 2020 року суд у Нью-Йорку визнав Гілейн Максвел винною у допомозі фінансисту Джеффрі Епштейну здійснювати сексуальне насильство над неповнолітніми дівчатами.

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