У новозбудованому басейні у Полтаві відбудеться чемпіонат України з плавання

У спорткомплексі «Акварена», що у Полтаві, цьогоріч планують організувати три всеукраїнські змагання з плавання. Про це Суспільному повідомив перший віцепрезидент федерації плавання України Віктор Міць.

Перші змагання у спорткомплексі на вулиці Петра Юрченка відбудуться навесні. З 22 до 25 березня у Полтаві влаштують юнацький зимовий чемпіонат України з плавання. У запливах братимуть участь дівчата 12-13 років та хлопці віком 13-14 років, розповів Віктор Міць. Ці змагання до Полтави перенесли з Мелітополя.

фото: Олег Синєгубов Басейн у спорткомплексі на Петра Юрченка

З 15 до 17 квітня у спорткомплексі має відбутися чемпіонат України з плавання серед ветеранів. А з 12 до 16 липня у 50-метровому басейні запланували абсолютний чемпіонат України, де визначать кращих плавців країни, розповів Віктор Міць.

Що відомо:

Будівництво спорткомплексу у Полтаві триває з 2007-го року. За увесь час на зведення та облаштування спрямували 273 мільйони гривень.

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