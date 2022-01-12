Полтавська плавчиня Марія Дьяченко готується до чемпіонату України та міжнародних змагань. Дівчина розповіла Суспільному, що тренується по два рази на день. Плаванням 16-річна спортсменка займається майже 11 років. Вона майстер спорту та призерка України, багаторазова чемпіонка міжнародних змагань.

Тренування 16-річної полтавки Марії Дьяченко розпочинається о пів на сьому ранку. У басейні вона плаває півтори години.

"Потім йду на друге тренування о 16-й. О 16-й у нас ЗФП (загальна фізична підготовка – ред.), і з 16:30 ми плаваємо до 18:30"

Суспільне Полтава Плавчиня з Полтави Марія Дьяченко тренується в басейні

Такий режим тренування у спортсменки шість разів на тиждень. Щодня комплекс вправ змінюється, каже дівчина.

"Ми приходимо, розминаємося, плаваємо, потім різні вправи, тим способом, яким ти плаваєш. Потім можемо плавати якісь прискорення".

фото надані Марія Дьяченко Марія Дьяченко призерка України, багаторазова чемпіонка міжнародних змагань

Плаванням дівчина займається майже 11 років.

"Я плавала рік у маленькому басейні, потім мене перевели у більший басейн. Я плавала, і там були якісь змагання, я там пропливла добре. І той тренер, який мене раніше тренував,сказав, що мені можна вже йти тренуватися у великий басейн. У мене почали добре збільшуватися результати, і потім я почала займатися професійно".

Суспільне Полтава Перше трнеування спортсменки розпочинається о 6:30

Зазвичай дівчина плаває у стилі батерфляй. Говорить, це один із найскладніших стилів.

"Він мені більш до душі, мені легше чомусь саме ним плавати, хоч він і найтяжчий. Я починала свою кар’єру з брасу. Виконала кандидата майстра спорту на брасі, потім я плавала спиною, кролем, загалом всіма".

Нині плавчиня готується до чемпіонату України, який відбудеться у Дніпрі у лютому. А в березні вступатиме на міжнародних змаганнях у Словаччині.