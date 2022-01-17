Погіршення погоди на Житомирщині, а саме: сильні пориви вітру та мокрий сніг спричинив потужний циклон з півночі. Про це Суспільному розповіла завідувачка сектору метеопрогнозів Житомирського обласного центру з гідрометеорології Іраїда Єлєневська.

За її словами, на територію Житомирщини перемістився надзвичайно потужний циклон з півночі, який супроводжується мокрим снігом та поривчастим вітром.

Фото: Суспільне Житомир

"Зараз центр циклону знаходиться над Баренцевим морем, але навіть цього достатньо, щоб у нас були такі несприятливі погодні умови, – каже Іраїда Єлєневська. – І найближчої доби, 18 січня, будемо перебувати під впливом цього циклону. Очікуємо посилення вітру до штурмових значень 17–22 метри за секунду, що за міжнародною шкалою є першим рівнем небезпеки жовтого кольору, тобто таким, який може задати шкоди об'єктам господарювання. Сніг ще утримається вночі. Вдень погода налагодиться, але за таких умов вночі та вранці можливе утворення ожеледиці".

Фото: Суспільне Житомир Іраїда Єлєневська

Фото: Суспільне Житомир

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