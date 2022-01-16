На Житомирщині через негоду 25 населених пунктів досі без електроенергії

Зранку 16 січня у Житомирській області через ускладнення погодних умов та сильний вітер без електроенергії лишалися 25 населених пунктів.

Про це на своєму сайті повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій у Житомирській області.

У повідомленні рятувальників вказано, що без електропостачання залишилися дві лінії електропередач по 10 кіловольт, 51 трансформаторна підстанція та 25 населених пунктів.

Найбільше населених пунктів знеструмлено в Овруцькій територіальній громаді – 11. Крім того, без світла залишаються вісім населених пунктів у Народицькій громаді, два – у Ємільчинській громаді та по одному в Хорошівській, Баранівській, Андрушівській і Попільнянській територіальній громаді.

Читайте також

14 січня на Житомирщині вітер повалив на дороги 62 дерева – їх прибирали рятувальники.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber