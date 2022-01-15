На Житомирщині вітер повалив на дороги 62 дерева – їх прибирали рятувальники

14 січня у Житомирській області рятувальники прибрали 62 дерева, які вітер повалив на автомобільні дороги. Про це на своєму сайті повідомила пресслужба обласного управління ДСНС.

Протягом чотирьох годин коростенські рятувальники розрізали та прибирали 30 дерев, які перекрили рух на дорозі Новоград-Волинський – Коростень. У самому Коростені працівники ДСНС допомагали прибирати аварійні конструкції даху, які впали з житлового будинку.

Фото: ГУ ДСНС у Житомирській області Рятувальники прибирають з дороги повалену сосну

Фото: ГУ ДСНС у Житомирській області

Загалом, протягом доби 14 січня рятувальники прибрали 62 дерева, які перекривали рух на автомобільних дорогах.

Крім того, через сильний вітер на території області без електрики залишилися 163 населені пункти.

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