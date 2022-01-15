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На Житомирщині вітер повалив на дороги 62 дерева – їх прибирали рятувальники
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На Житомирщині вітер повалив на дороги 62 дерева – їх прибирали рятувальники

Леонід Мацієвський
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На Житомирщині вітер повалив на дороги 62 дерева – їх прибирали рятувальники Рятувальники розчищають дороги від повалених дерев. Фото: ГУ ДСНС у Житомирській області

14 січня у Житомирській області рятувальники прибрали 62 дерева, які вітер повалив на автомобільні дороги. Про це на своєму сайті повідомила пресслужба обласного управління ДСНС.

Протягом чотирьох годин коростенські рятувальники розрізали та прибирали 30 дерев, які перекрили рух на дорозі Новоград-Волинський – Коростень. У самому Коростені працівники ДСНС допомагали прибирати аварійні конструкції даху, які впали з житлового будинку.

На Житомирщині вітер повалив на дороги 62 дерева – їх прибирали рятувальникиФото: ГУ ДСНС у Житомирській області

Рятувальники прибирають з дороги повалену сосну

На Житомирщині вітер повалив на дороги 62 дерева – їх прибирали рятувальникиФото: ГУ ДСНС у Житомирській області

Загалом, протягом доби 14 січня рятувальники прибрали 62 дерева, які перекривали рух на автомобільних дорогах.

Крім того, через сильний вітер на території області без електрики залишилися 163 населені пункти.

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