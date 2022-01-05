Медики Івано-Франківщини очікують на додаткове постачання вакцини від поліомієліту. Її вистачає для планових щеплень, але бракує для того, щоб розпочати в області вакцинальну кампанію наприкінці січня, повідомила Суспільному лікарка-епідеміологиня обласного департаменту охорони здоров'я Євгенія Чурпіта.
За її словами, станом на 1 грудня 2021 року медики вакцинували від поліомієліту майже 63% дітей на Прикарпатті. За календарем профілактичних щеплень, вони отримують таку вакцину п'ять разів.
У коментарі Суспільному лікарка кабінету профілактичних щеплень міської дитячої поліклініки Івано-Франківська Христина Судак розповіла, що вакцини проти поліомієліту зараз в закладі достатньо. Але у поліклініці немає комбінованого препарату, у складі якого, крім вакцини від поліомієліту, є ще декілька інших.
"Два-чотири місяці ми вводимо інактивовану вакцину. Наразі маємо французького виробництва і другу живу вакцину — це є дві капельки в рот — бельгійського виробництва. Закапується уже на третє, четверте, п'яте введення. В аптеках є комбіновані вакцини, які батьки купляють за власний кошт і колють у кабінеті щеплення нашої поліклініки", — каже Христина Судак.
Всі п'ять доз вакцини від поліомієліту захищають людину від хвороби на все життя, каже Христина Судак. Найчастіше людина може заразитися хворобою через брудну воду та немиті руки.
"Поліомієліт – це є інфекційне захворювання, яке дає важкий перебіг і ускладнення. Може бути параліч, навіть параліч дихальних м’язів. Навіть може призвести до смерті. Це є дуже важка хвороба. Її попередити можна тільки вакцинацією, більше нічим", — розповіла Христина Судак.
За її словами, впродовж дня у дитячій поліклініці Івано-Франківська щеплять від поліомієліту 35-40 дітей.
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