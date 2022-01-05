Медики Івано-Франківщини очікують на додаткове постачання вакцини від поліомієліту. Її вистачає для планових щеплень, але бракує для того, щоб розпочати в області вакцинальну кампанію наприкінці січня, повідомила Суспільному лікарка-епідеміологиня обласного департаменту охорони здоров'я Євгенія Чурпіта.

За її словами, станом на 1 грудня 2021 року медики вакцинували від поліомієліту майже 63% дітей на Прикарпатті. За календарем профілактичних щеплень, вони отримують таку вакцину п'ять разів.

Фото: Суспільне Карпати Станом на 1 грудня 2021 року медики вакцинували від поліомієліту майже 63% дітей на Прикарпатті

У коментарі Суспільному лікарка кабінету профілактичних щеплень міської дитячої поліклініки Івано-Франківська Христина Судак розповіла, що вакцини проти поліомієліту зараз в закладі достатньо. Але у поліклініці немає комбінованого препарату, у складі якого, крім вакцини від поліомієліту, є ще декілька інших.

"Два-чотири місяці ми вводимо інактивовану вакцину. Наразі маємо французького виробництва і другу живу вакцину — це є дві капельки в рот — бельгійського виробництва. Закапується уже на третє, четверте, п'яте введення. В аптеках є комбіновані вакцини, які батьки купляють за власний кошт і колють у кабінеті щеплення нашої поліклініки", — каже Христина Судак.

Фото: Суспільне Карпати У поліклініці немає комбінованого препарату, у складі якого, крім вакцини від поліомієліту, є ще декілька інших

Всі п'ять доз вакцини від поліомієліту захищають людину від хвороби на все життя, каже Христина Судак. Найчастіше людина може заразитися хворобою через брудну воду та немиті руки.

"Поліомієліт – це є інфекційне захворювання, яке дає важкий перебіг і ускладнення. Може бути параліч, навіть параліч дихальних м’язів. Навіть може призвести до смерті. Це є дуже важка хвороба. Її попередити можна тільки вакцинацією, більше нічим", — розповіла Христина Судак.

За її словами, впродовж дня у дитячій поліклініці Івано-Франківська щеплять від поліомієліту 35-40 дітей.

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