Офіційно: вартість проїзду в луцьких тролейбусах зросла до шести гривень

18 січня члени Луцького виконавчого комітету підтримали проєкт рішення про підвищення вартості проїзду в міському електротранспорті з чотирьох до шести гривень за одну поїздку. Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

Учнівський квиток буде коштувати три гривні.

Рішення про підвищення вартості проїзду підтримали 12 з 14 присутніх членів виконкому. Як розповів Суспільному директор департаменту економічної політики Борис Смаль, наразі Луцьке підприємство електротранспорту є збитковим, оскільки перевозить велику кількість пільговиків, тому реальний тариф мав би бути 11 гривень за поїздку.

"Основні причини – зростання тарифів на електрику на 56 %, збільшення розміру прожиткового мінімуму та ціни на запчастини до тролейбусів. Також значних затрат потребує обслуговування контактної мережі, протяжність якої 109,15 км", – зазначив директор департаменту економіки.

Зі слів директора Луцького підприємства електротранспорту Володимира Пуца, рухомий склад підприємства нині 50 тролейбусів. "12 з них нові, решта 38 на ходу, але відпрацювали нормативний ресурс експлуатації та потребують постійного ремонту", – додав директор підприємства.

Що відомо

З 21 жовтня у Луцьку офіційно підвищили вартість проїзду в автобусах, що працюють на міських маршрутах. Нині проїзд коштує 8 гривень, для дітей – 4.

Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.