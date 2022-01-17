Сумчанин Артем Фаренюк потрапив у збірну України з футзалу

Головний тренер національної чоловічої збірної України Олександр Косенко визначив склад команди. Саме вона вирушить у Нідерланди на матчі фінальної частини Євро-2022. До числа чотирнадцяти футзалістів увійшов сумчанин Артем Фаренюк.

Ще один мешканець Сумщини претендував на місце у збірній - лебединець Микола Білоцерківець з ФК "Продексім". Але він до збірної не потрапив.

Стартуватимуть українці на турнірі 19 січня. Найближчої середи наша команда проведе стартовий поєдинок групового етапу проти Нідерландів.

Артем Фаренюк є володарем усіх медалей чемпіонату України, двічі володарем кубка України, по разу – суперкубка та кубка ліги. Тричі був учасником "Матчі зірок". Виступав за клуби "ЛТК" (Луганськ), "Кардинал-Рівне", "ЛТК-ІнБев-НПУ" (Луганськ/Житомир/Київ). З червня 2018 є гравцем івано-франківського "Урагану". Гравець національної збірної команди України. За 2020 - 2021 роки зіграв 30 матчів та забив 18 голів за НФК "Ураган".

На початку цього року сумчанина Артема Фаренюка визнали найкращим футзалістом місяця в Україні. Таке рішення прийняла Виконавча дирекція асоціації футзалу України.

У грудні івано-франківський клуб у чемпіонаті України з футзалу серед команд "Екстраліги" переміг АФФК "Суми", "Кардинал-Рівнестандарт" і "Продексім". У цих поєдинках Артем зумів відзначитися сімома голами.