На сумській митниці затримали білоруску з забороненими таблетками

На митному посту «Бачівськ» Сумської митниці затримали громадянку Білорусі. Серед її особистих речей знайшли 39 пігулок медичного препарату іноземного виробництва «1,2,3». Про це повідомляє Сумська митниця.

До складу цього медичного препарату входить діюча речовина «Псевдоефедрин» 30 мг. Вона відноситься до списку препаратів, стосовно яких встановлюються заходи контролю.

Також ці пігулки підлягають обов’язковому письмовому декларуванню за встановленою формою. Однак медпрепарат не був заявлений громадянкою письмово. Рецепт на лікарський засіб під час митного контролю жінка також не пред`явила.

Дії жінки мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України. Тому в подальшому на жінку чекає штраф у розмірі 1700 гривень.

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