Вчилися володіти зброєю, пересуватися полем бою, виявляти та знешкоджувати диверсійні групи, – так пройшов стрілецький день Чернігівського батальйону територіальної оборони. Провели навчання на території закинутого автодрому у мікрорайоні Масани.

Загалом у навчанні взяли участь близько 20 людей. Здебільшого це кадрові військовослужбовці та резервісти тероборони. Серед них є й ті, хто бойового досвіду не має, і ветерани війни на Сході.

ФОТО: Суспільне Чернігів Навчальний процес батальйону тероборони

Сергій Сичевський у складі прикордонних військ у 2015-2016 роках боронив контрольні пункти в’їзду-виїзду в зоні АТО. До лав тероборони приєднався через загострення ситуації на кордонах.

"Я розумію, що рано чи пізно рушниця вистрелить. Все, що стосується цих політичних ігор, ми не можемо на це вплинути. Але ми маємо бути готовими до найгіршого варіанту. Саме тому створені батальйони тероборони, бригади, щоб зіграти на випередження, щоб встигли підтягнутися регулярні війська. Щоб ми могли забезпечити якусь підтримку. Щоб запобігти захопленню адмінбудівель, вивішуванню цих прапорів".

ФОТО: Суспільне Чернігів Сергій Сичевський

Цього разу із військовими навчалися двоє дівчат. Кажуть, побачили оголошення у соціальних мережах про те, що вчать володіти зброєю та захищати себе.

Тетяні Духовній 24 роки, вона працює редактором. Розповідає, з військовою справою її пов’язують хіба що дідусеві розповіді та дисципліна, якої він дівчину привчав.

"Я чомусь думала, що буде більше людей охочих, бо ми живемо в не дуже спокійний час. Вважаю, що було б усім корисно навчитися цьому. Було цікаво навчитися в руках зброю тримати – це складно, вона важка. Казали, чотири кілограми. Носити бронежилет також важко, як на мене, але, думаю, до цього звикають".

ФОТО: Суспільне Чернігів Тетяна Духовна

Підрозділи територіальної оборони в Україні створили у 2018 році. Саме тоді контракт підписав Ігор Білецький. Він – шкільний учитель. Говорить, бойового досвіду не має – у першій хвилі мобілізації намагався потрапити на фронт добровольцем, однак його не взяли. Тому чоловік вступив до лав тероборони. Останні півроку кожні вихідні він на зборах.

"Кожен має свою роботу, має гарно її виконувати, бо армія – це великий механізм, не спрацює одне – решта буде летіти шкереберть. Треба працювати зі своїм підрозділом, щоб без голосу можна було б зрозуміти, що робить товариш, і що від тебе вимагає".

ФОТО: Суспільне Чернігів Ігор Білецький

Влітку Верховна Рада підтримала законопроект, яким кількість службовців тероборони в Україні збільшили на 11 тисяч. Бригада Чернігівської області налічує шість батальйонів: по одному в кожному з п'яти районів та місцевий чернігівський, який захищатиме обласний центр. Чисельність службовців не розголошують.

ФОТО: Суспільне Чернігів Навчальний процес батальйону тероборони

"Підрозділи територіальної оборони забезпечують стримування військ агресора на певній ділянці", – говорить командир Чернігівського батальйону територіальної оборони Андрій Лівенко.

Нині на Чернігівщині триває формування як бригади, так і кожного з шести батальйонів тероборони, які входять до її складу.

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