Військовий облік для жінок: як це відбуватиметься на Чернігівщині?

В Україні з 17 грудня 2021 року набув чинності наказ Міністерства оборони, яким розширено та затверджено перелік галузей і професій для жінок, що повинні перебувати на військовому обліку. Відповідно до цього документа, на військовому обліку повинні перебувати працівниці, зайняті у 35 сферах діяльності, які охоплюють майже весь спектр ринку праці — від громадського харчування до банківської справи.

Що це означає для жінок? Як жінці стати на військовий облік? Чи обов'язково вона це має зробити? Який розмір штрафу, якщо жінка не стане на облік? Про це та багато іншого розповів в ефірі програми "Сьогодні. Головне" на Суспільному обласний військовий комісар Олег Гончарук.

Що взагалі це означає для жінок?

Нічого страшного в даному наказі Міноборони немає. Зміни до Закону України про обов'язкову військову службу відбулися ще у березні. Протягом майже року був прийнятий наказ Міноборони, який був погоджений з іншими силовими відомствами, в тому числі і МВС, і СБУ. У наказі розширили перелік цивільних спеціальностей жінок, які мають стати на військовий облік.

Це насамперед потрібно для того, що військовий облік є основною мобілізаційною підготовкою держави. Через те, що наша держава в стані війни вже восьмий рік, то активні дії можуть розпочатися в будь-яку хвилину. Тому ми повинні готувати населення, в тому числі й жінок до того, щоб вони по своїй цивільній спеціальності захистили нашу державу під час введення правового режиму воєнного стану. Під час дії особливого періоду або мирного періоду жінки не призиваються.

Які професії додалися? Йдеться про освіту, яку отримала жінка чи про посаду, на якій вона наразі працює?

Раніше перелік був маленький і охоплював тільки шість професій. Потім його збільшили вдвічі — до 12 професій. Сьогодні, це понад 35 професій, в кожній з яких є перелік спеціальностей, які повинні стати на військовий облік. Загальний список оприлюднений на сайті Міноборони та поширений в ЗМІ.

Йдеться конкретно про освіту. Людина може мати декілька освіт. Якщо хоч одна освіта підпадає під цей перелік, то вона повинна підійти до терцентру й стати на військовий облік.

Як стати на військовий облік?

Для цього потрібно надати документи:

паспорт,

ідентифікаційний код,

фото 3х4 (для того, щоб можна було видати військово-обліковий документ),

свідоцтво про одруження,

посвідчення водія (за наявності),

свідоцтво про народження дітей.

Також документи, які підтверджують спеціальність людини. І після цього вже представники терцентру визначають за якою цивільною спеціальністю, спорідненою із військовою, людина стає на облік.

Тобто та спеціальність, яка потрібна для війська.

Наприклад, у людини може бути одразу декілька спеціальностей: і фахівець ветеринарної медицини, і фахівець з пожежної безпеки, але війську потрібні працівники фізичної культури, спорту та туризму. Отже, ми призначаємо військову облікову спеціальність саме за таким напрямком.

Чи обов'язково має жінка стати на військовий облік? Протягом якого часу це потрібно зробити?

На сьогодні це обов'язково. Відлік вже ведеться з 1 січня. Протягом 2022 року всі жінки, які мають певні спеціальності, вказані в переліку, повинні стати на військовий облік.

Але це не потрібно затягувати. Наказ вже набрав чинності, закон теж в дії, тому прохання до жінок не відкладати все це на останній день, а стати на облік в найближчі пів року.

Адже на сьогодні під час працевлаштування будь-якої жінки в першу чергу, якщо її спеціальність входить до переліку, роботодавець зобов'язаний взяти її на роботу лише за наявності військово-облікового документа.

Також при зміні реєстрації або зміні місця проживання ЦНАП здійснює реєстрацію лише, якщо є відмітки у відповідних військово-облікових документах — про постановку або про зняття з військового обліку.

Щоб не було ажіотажу, ми готові збільшити кількість приймальних днів та навіть приймати дівчат щоденно. Для цього підготуємо спеціальні накази для начальників всіх терцентрів області.

Куди звернутися жінкам у Чернігові?

Жінкам, які безпосередньо проживають в обласному центрі, треба звернутися до Чернігівського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (вулиця Молодчого, 15, — ред.). Приймальні дні вівторок та четвер з 8:00 до 17:00 години.

Чи є обмеження за віком?

Стати на військовий облік мають всі жінки віком від 18 до 60 років.

Чи всі жінки мають стати на облік? Чи є виключення?

На облік мають стати всі жінки без виключення. Ми маємо чітко розуміти, кого надалі, можливо, будемо запрошувати на збори, або пропонуватимемо військову службу за контрактом. Це все проводиться з метою, яка кількість мобілізаційного ресурсу є в нашій державі і може бути використана для захисту нашої держави та відновлення територіальної цілісності.

Чи потрібно жінці проходити медкомісію, щоб стати на облік?

Так, це обов'язково. В Законі вказано, що на військовий облік беруться громадяни, які придатні за станом здоров'я та мають відповідну цивільну спеціальність.

Чи створені спеціальні умови для жінок?

Медкомісію можна пройти на базі терцентру. Наразі в нас є всі умови, адже жінки в нас служать вже давно. Також зараз ми чекаємо рекомендації, адже процедура проходження військово-лікарської комісії для жінок може бути спрощена.

Який розмір штрафів, якщо жінка невчасно стала на облік?

Протягом 2022 року штрафів не буде, але у 2023 мінімальний штраф складає 800 гривень, і максимальний — 8000 гривень.

Детальніше дивіться у запису програми:

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