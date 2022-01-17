15 січня у селищі міського типу Кушугум Запорізької області місцевий дев'ятикласник зазнав знущань та принижень від однолітків. Поліція підозрює у причетності до злочину шістьох осіб. Двох неповнолітніх фігурантів наразі затримано. Кореспондент Суспільного Валентин Пересипкін поспілкувався з односельцями та вчителями підлітків.

Будинок у якому, за версією слідства, відбувалися катування, розташований в смт Кушугум на вулиці Центральній.

"У цьому будинку трапилась ця жахлива історія. Тут, за словами сусідів, хлопець живе сам. Батьки його кинули напризволяще. І хлопець сам собі належить", – каже Олександр Харченко, перший заступник голови Кушугумської сільради.

Фото: Суспільне Запоріжжя Олександр Харченко, перший заступник голови Кушугумської громади

Сусіди 15-річного хлопця, який мешкає в цьому будинку кажуть: формально він живе разом із троюрідним братом, якого майже ніколи не буває вдома:

"Відірви та викинь. Його попереджали неодноразово. Залишився без матері та без батька, вважай. Мати кинула, а батько приїздить раз на тиждень, вихідними. Я бачив, як Славко йшов та разом із ним четверо хлопців було. Десь по обіді. Але зранку був його батько тут. Він, напевно, поїхав. Там був такий шум, власне, у будинку. Я думав, у них дискотека, чи щось таке. Адже я бачив, там і дівчата бігали. 14 років, мало що там могло бути. Я навіть гадки не мав, що таке може статися", – розповідає Юрій, житель селища Кушугум.

Фото: Суспільне Запоріжжя Юрій, мешканець Кушугуму

Мати підлітка, над яким знущалися, Анна Скачкова, каже: сина навмисно заманили до будинку, а коли вона його знайшла, то дитину до неї вивели, тримаючи під руки: "Вони його били. Гасили об нього цигарки. Вони його роздягали, виганяли на вулицю. Обливали холодною водою. Змусили їсти недопалки. Недопалки, які ще горіли. З попільнички недопалки. Коли ми їхали у "швидкій", він цими недопалками блював. Опіки від цигарок є. Йому ножем відрізали волосся — чуб. Синці на спині, руках, голові. У нього струс головного мозку", — каже вона.

Фото: Суспільне Запоріжжя Батьки підлітка, над яким знущалися

Директорка Кушугумської гімназії "Інтелект" Тетяна Апостолова каже про учня, що зазнав знущань однолітків, що це принципова і вихована дитина:

"Точно така сім'я, я не можу абсолютно нічого сказати, що він колись був задіяний в якихось правопорушеннях чи мав якісь негативні вчинки. Дисциплінований, гарний, хороший хлопець", — каже вона.

Фото: Суспільне Запоріжжя Тетяна Апостолова, директорка Кушугумської гімназії "Інтелект"

За її словами, всі учасники цього правопорушення — колишні гімназисти або учні, які зараз навчаються в “Інтелекті”:

"Серед тих дітей, які були задіяні у цьому злочині, один перебуває на обліку в нашій службі, тут, на території Кушугумської ТГ. Один. Всіх останніх — ніяких приводів і негативних вчинків з їхнього боку не спостерігалося за період навчання та перебування у домашніх умовах", — каже Тетяна Апостолова. За словами начальниці відділу служби у справах дітей Кушугумської сільради Ірини Тарасенко фігуранти справи — діти з нормальних родин:

"От, один хлопчик дуже проблемний. Це який стоїть у мене на обліку. Як мені говорять з інформації про справу, що конфлікт через дівчинку. Як говорять: не поділили, чи що там. Конфлікт на тлі ревнощів. Дитячих, чи вже підліткових", — каже Ірина Тарасенко.

Фото: Суспільне Запоріжжя Ірина Тарасенко

Директор Запорізької обласної дитячої клінічної лікарні Юрій Борзенко каже: сьогодні травмованому підлітку зроблять ультразвукове обстеження, після чого вирішать чи залишиться він у медзакладі: "Дитину доставили 15 січня увечері з ознаками саден на тілі. Дитина скаржилась на те, що “крутиться” голова. Її оглянув хірург, ортопед-травматолог, нейрохірург. Кісткових пошкоджень немає. Є садна. Є дві рани термічного опіку на передпліччі та плечі округлої форми. На сьогодні дитина скарг не пред'являє. Перебуває у середній ступені важкості", — каже Юрій Борзенко.

Суспільному не вдалося поспілкуватися з підозрюваними у знущаннях підлітками та їхніми батьками. За словами речниці поліції Олени Лебединської, інформацію про ці родини не розголошують через таємницю слідства.

Що відомо

Матір 14-річного хлопця звернулася до поліції із заявою про те, що ввечері 15 січня у Кушугумі, група неповнолітніх побила її сина і знущалася з нього. Наступного дня поліція встановила причетність шістьох підлітків до протиправних дій та відкрила кримінальне провадження з кваліфікацією "Катування".

Після того, як з'ясувалися нові обставини злочину, 17 січня у поліції повідомили, що відкрили ще два кримінальних провадження. Учасникам злочину інкримінують розбій та сексуальне насильство. Наразі затримані два 15-річних фігуранти справи, вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу.

Читайте нас у Telegram

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber