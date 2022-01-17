На Полтавщині школи отримують нове обладнання для приготування їжі

У школах Полтавщини оновлюють обладнання у харчоблоках. Це роблять у рамках регіональної програми на умовах співфінансування з обласного та місцевого бюджетів. Про це Суспільному розповіла фахівчиня відділу обласного Центру фінансово-статистичного аналізу та забезпечення освітніх закладів Наталія Заєць.

У харчоблоці Миргородської гімназії імені Шевченка робочий день починають близько 6:30 ранку. Шестеро працівників щодня готують приблизно пів тисячі порцій для сніданку та обіду школярів.

Фото: Суспільне Полтава Діти їдять у їдальні Миргородської лікарні

"Мені сподобалася риба і каша. Я люблю банан. Він дуже смачний. Якщо його дають, я завжди беру його", – говорить учениця Миргородської гімназії імені Шевченка Карина Лоза.

Загалом у закладі сотня працівників та понад 900 учнів. Тому гімназія долучилася до обласної програми з оновлення харчоблоків.

"У цій програмі можуть брати участь виключно опорні заклади освіти. Для міських – це із контингентом понад 400 осіб, для сільських і селищних – 200", – сказала фахівчиня відділу обласного Центру фінансово-статистичного аналізу та забезпечення освітніх закладів Наталія Заєць.

Фото: Суспільне Полтава Школи отримують нове обладнання для приготування їжі

У Миргородській громаді оновлять харчоблоки у п'яти закладах, каже начальниця відділу освіти. За словами директорки, частину обладнання у закладі вже отримали.

"Отримали ми занурювальний блендер. Промисловий, потужний. Тому що в новому циклічному меню запрограмовані крем-супи. У м'ясному цеху – в нас стоїть електром'ясорубка. Картоплечистка, яка має потужність 10 кілограмів. Чистить дуже швидко. Плануємо ще одержати нову духову шафу, з якою будемо працювати, і нову електричну сковороду. Також замовили для буфету вітрину", – говорить шеф-кухарка Миргородської гімназії імені Шевченка Людмила Шара.

Фото: Суспільне Полтава Нове обладнання у Миргородській гімназії

Закуповують обладнання на умовах співфінансування. 70 відсотків оплачують із обласного, а 30 – із місцевого бюджету, каже Тетяна Колибельнік.

"На загальну суму у нашій громаді це близько 860 тисяч (гривень – ред.) надійде обладнання. Із них співфінансування з міського бюджету 30 відсотків – це 258 тисяч (гривень – ред.)", – додала начальниця управління освіти Миргородської міськради Тетяна Колибельнік.

Фото: Суспільне Полтава Їдальня у Миргородській гімназії

"2022-го року на оновлення матеріально-технічної бази харчоблоків закладів освіти передбачається 8,5 мільйонів гривень із обласного бюджету", – сказала фахівчиня відділу обласного Центру фінансово-статистичного аналізу та забезпечення освітніх закладів Наталія Заєць.

За словами Наталії Заєць, замовлене обладнання до закладів мають привезти до кінця березня.

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