Боротьба з COVID: у лютому Харківщина розраховує отримати 11 кисневих станцій

У Харківській області очікують поставку з Києва одинадцяти кисневих станцій. Їх розподілять між лікарнями області.

Про це 17 січня повідомив Суспільному директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов.

Як уточнив очільник департаменту, кисневі станції розподілять серед наступних медзакладів:

Валківська центральна районна лікарня; Красноградська центральна районна лікарня; Куп'янське територіальне медичне об'єднання; Лозівське територіальне медичне об'єднання; Міська багатопрофільна лікарня №18; Чугуївська центральна лікарня ім М.І. Кононенка; Вовчанська центральна районна лікарня; Балаклійська центральна районна лікарня; Центральна міська лікарня піщанської Богоматері в Ізюмі; Обласна дитяча інфекційна лікарня; Обласна клінічна лікарня.

Як повідомив Хаустов, нині на Харківщині зайняті 19,4% ліжок з киснем, сказав Хаустов.

"Фактично у всіх лікарнях є централізований кисень. Зараз вони підсилюються за рахунок кріоциліндрів або самих станцій", — повідомив Хаустов.

Читайте також

"Омікрон" виявили у зразках пацієнтів з Харкова та Лозівського району

Хвиля COVID-19 в Україні очікується наприкінці лютого — РНБО