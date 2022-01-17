В Одесі помер найстаріший фтизіатр України Леонід Авербух – міськрада

В Одесі на 92-му році життя помер одеський лікар-фтизіатр Леонід Авербух. Про це повідомили в пресслужбі міської ради.

Заслужений лікар України належить до династії Авербухів-Зальцбергів. З 1924 по 2010 рік родина безперервно "служила одеській фтизіатрії".

У 1952 році Леонід Авербух закінчив Одеський медичний інститут. З 1957 року лікар працював у протитуберкульозних установах Одеси. Протягом 45 років він завідував консультативним відділенням Одеського обласного протитуберкульозного диспансеру та був провідним науковим співробітником Українського науково-дослідного протичумного інституту імені Мечникова.

Трудовий стаж фтизіатра становить понад 60 років. Він був співавтором Закону про боротьбу з туберкульозом. Також книга Авербуха "Туберкульоз: етапи боротьби, здобуття та втрати" доступна у провідних бібліотеках світу.

Прощання з медиком відбудеться 19 січня о 10:30 за адресою: Фонтанська дорога, 9б.

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