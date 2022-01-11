В Одесі почали ремонт музею-квартири сатирика Михайла Жванецького. Фото

В Одесі проводять капітальний ремонт квартири на вул. Старопортофранківській, 133, в якій жив і працював письменник-сатирик Михайло Михайлович Жванецький. Її планують відкрити на початку туристичного сезону. Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

За даними пресслужби, яка посилається на мера Одеси Геннадія Труханова, до початку ремонту квартиру сфотографували для збереження її автентичного вигляду. Наразі нібито проводять роботи із заміни покрівлі, зміцнення стін та фундаменту. Потім замінять міжповерхове перекриття та інженерні комунікації. Паралельно проводитиметься реставрація меблів, віконних рам, дверей тощо.

У мерії зазначили, що всі роботи проводять за згодою та під керівництвом дружини сатирика Наталії Жванецької. На другому поверсі будинку організують експозицію, а на першому – сувенірну крамницю.

Одеська міська рада

Метою створення музею в міськраді назвали "вивчення, збереження, використання та популяризації пам’яток та інформації, пов’язаних з життям та творчістю Жванецького".

З пропозицією створити музей у квартирі, яка належить родині Жванецьких, до міської ради звернулася вдова письменника Наталя Жванецька. За її словами, у житлі збереглося чимало архівних матеріалів з життя та творчості сатирика. Але жителі будинку висловлювалися проти. За словами деяких жителів, стан двору 200-річного будинку з вапняку не дозволить приймати туристів та відвідувачів майбутнього закладу, оскільки обидва потребують ремонтних робіт.

Одеська міська рада

Одеська міська рада

Одеська міська рада

Одеська міська рада

Одеська міська рада

Що відомо

Рішення про створення Комунальної установи "Одеський муніципальний музей-квартира Михайла Жванецького" ухвалили 28 липня 2021 року. Роботи з капітального ремонту споруди проводяться за позабюджетні кошти.

Михайло Михайлович Жванецький – письменник-сатирик, народний артист України, протягом багатьох років був президентом Всесвітнього клубу одеситів. Рішенням сесії Одеської міської ради від 21 лютого 1997 року Жванецькому за великий особистий внесок у розвиток культури, громадського та благодійного життя міста надали звання "Почесний громадянин міста Одеси". Михайло Жванецький помер 6 листопада 2020 року у віці 86 років.

Раніше українське Міністерство культури внесло його в "білий список" виконавців, які підтримують територіальну цілісність країни. У березні 2014 року Жванецький підписав звернення російських діячів культури проти окупації Криму. У своїх інтерв'ю він часто критикував дії влади РФ стосовно України. У 2019 році президент Росії Володимир Путін нагородив Жванецького орденом "За внесок у розвиток культури".

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