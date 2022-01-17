Головлікаря рівненської "екстренки" хочуть відсторонити від посади через суд

Обласна прокуратура клопоче про відсторонення головного лікаря Рівненського обласного центру екстреної меддопомоги Андрія Бортніка від посади. Розгляд клопотання відбувся 17 січня в Рівненському міському суді. Андрія Бортніка підозрюють в нецільовому використанні "ковідних" грошей.

17 січня у міському суді почали розгляд клопотання обласної прокуратури про відсторонення Андрія Бортника від посади головлікаря "екстренки".

Фото: Суспільне Рівне

Андрій Бортнік повідомив, що клопотання про відсторонення його від посади є необґрунтованим.

"Я в шоці. Це сюр якийсь, абсурд. Я не знаю навіть, як це коментувати. Все згідно з договором, згідно з постановою Кабінету міністрів, згідно із законом, колективний договір є. Це не було якесь моє рішення особисте, як я собі захотів. Як керівник, я прийняв рішення, щоб в людей був стимул ходити на роботу", – сказав у коментарі журналістам Андрій Бортнік.

Остаточно рішення суд не ухвалив, розгляд клопотання продовжать 24-го січня. 14 січня Андрію Бортніку міський суд обрав запобіжний захід – особисте зобов'язання до 10 березня 2022 року.

У чому звинувачують Бортніка

Головному лікарю "екстренки" повідомили про підозру в зловживанні службовим становищем повідомили 12 січня. У прокураторі заявили, що посадовець призначив премії з "ковідного" фонду працівникам, які нібито не залучались для надання меддопомоги пацієнтам з COVID-19.

Йдеться про доплати, які працівники диспетчерської служби отримали у квітні та травні 2020 року. Тоді Центр екстреної меддопомоги отримав так звані ковідні гроші на виплату працівникам, яких залучали до роботи з хворими на коронавірус. Окрім бригад, які виїжджали на виклики, гроші отримали також диспетчери "швидкої".

Премії керівник Центру екстреної меддопомоги Андрій Бортнік виплатив майже 50 працівникам диспетчерської служби. 10 тисяч гривень він отримав сам, своїм двом заступникам він виплатив майже по 13 тисяч гривень. Таке використання "ковідних" коштів у обласній прокуратурі назвали нецільовим, оскільки їх виплатили працівникам, які за своїми функціональними обов’язками не залучались до надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19.

Загалом йдеться про доплати у розмірі 436 тисяч гривень. Адвокат головлікаря Андрій Колесник підозру назвав необґрунтованою.

Позиція колективу

Працівники "екстренки", з якими спілкувалось Суспільне, вважають, що ковідні премії їм виплатили законно. Диспетчерка Олена Бобик розповіла: коли почалась пандемія коронавірусу, кількість викликів зросла.

У квітні-травні 2020-го, за словами старшої лікарки зміни Любові Волинець, працівники отримували від 1000 до 1500 дзвінків, надавали консультації та призначали необхідне лікування.

"Були випадки, коли люди по дві доби не могли дістатися до родини, вони були на роботі і це все бачив директор центру. Тому нам були виплачені за ті два місяці ці "ковідні" гроші, десь 3700 і друга виплата була 6000", – розповіла Суспільному старша лікарка зміни Любов Волинець.

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