Понад 5 кілограмів. У Києві презентували найбільший в історії України бурштин

У столиці у центрі "Сонячне ремесло" презентували найбільший шмат янтарю, видобутий в історії незалежної України. Його маса становить понад 5 кілограмів. Раніше Суспільне повідомляло, що цей бурштин знайшли на Рівненщині.
Як повідомляє кореспондентка Суспільного Анастасія Муратова, бурштин масою 5 кілограмів 305 грамів пройшов усі необхідні дослідження. За їхніми результатами вдалося підтвердити, що це — один із найбільших легальних зразків бурштину, який видобули за роки незалежної України.
Камінь знайшли у середині грудня 2021 року, на ділянці "Володимирець східний", що на Рівненщині. Його вік становить приблизно 40 мільйонів років.
Вартість каменя поки не оцінили.
За словами операційного директора Центру "Сонячне ремесло" Андрія Пєтухова, за 2021 рік на Рівненщині видобули 2,5 тонни бурштину. За оцінками геологів, у надрах ще залишається понад 30 тонн напівдорогоцінної смоли.
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