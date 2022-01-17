У столиці у центрі "Сонячне ремесло" презентували найбільший шмат янтарю, видобутий в історії незалежної України. Його маса становить понад 5 кілограмів. Раніше Суспільне повідомляло, що цей бурштин знайшли на Рівненщині.

Як повідомляє кореспондентка Суспільного Анастасія Муратова, бурштин масою 5 кілограмів 305 грамів пройшов усі необхідні дослідження. За їхніми результатами вдалося підтвердити, що це — один із найбільших легальних зразків бурштину, який видобули за роки незалежної України.

Андрій Хрустальов, Суспільне Понад 5 кілограмів. У Києві презентували найбільший в історії України бурштин

Камінь знайшли у середині грудня 2021 року, на ділянці "Володимирець східний", що на Рівненщині. Його вік становить приблизно 40 мільйонів років.

Вартість каменя поки не оцінили.

Андрій Хрустальов, Суспільне Понад 5 кілограмів. У Києві презентували найбільший в історії України бурштин

За словами операційного директора Центру "Сонячне ремесло" Андрія Пєтухова, за 2021 рік на Рівненщині видобули 2,5 тонни бурштину. За оцінками геологів, у надрах ще залишається понад 30 тонн напівдорогоцінної смоли.

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