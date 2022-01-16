Обмежена видимість та снігопад, який на закарпатському високогір'ї очікують 17 січня, може ускладнити роботу гірськолижних курортів. Про це телефоном Суспільному повідомила синоптикиня Закарпатського центру з гідрометеорології Василина Блох.

За її словами, вдень та ввечері 17 січня у гірських районах області спостерігатимуться снігопади та вітер до 15-20 м/с. Найбільші снігопади спостерігатимуться у Рахівському районі та біля Міжгір’я у Хустському районі.

"Погодні умови призведуть до снігових заметів та до ускладнення видимості у горах до 100 метрів, а подекуди до 50 метрів. Якщо на гірськолижних базах кататимуться туристи, вони можуть легко заблукати, легко втратити орієнтування і потрапити туди, куди не варто. Таким чином ускладниться робота туристичних комплексів", — розповіла синоптикиня.

Вона зазначила, що зміна погодних умов призведе до ускладнення автомобільного руху у гірській частині області.

"На перевалах спостерігатиметься хуртовина, сильні вітри. Автомобілі заноситиме через ожеледицю", — каже Василина Блох.

За її словами, попередження про зміну погодних умов передали закарпатським рятувальникам, які, у свою чергу, повідомляють гірськолижні курорти області.

Про зміну погодних умов рятувальники попередили і туристів. На сторінці ДСНС на Закарпатті просять тимчасово утриматись від походів у гори.

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