На Вінниччині під час риболовлі втопився чоловік

На Вінниччині під час зимової риболовлі втопився 44-річний чоловік. Сталося це 5 січня у селі Пеньківка Вінницького району, повідомляє пресслужба обласних рятувальників.

Повідомлення про те, що на річці під лід провалилася людина, Служба "101" отримала о 14:17. Прибувши на місце, рятувальники за допомогою човна та спецінструменту дістали тіло потопельника з-під льоду. Загиблим виявився 44-річний місцевий мешканець, що прийшов на річку порибалити.

Тіло чоловіка передали працівникам екстреної медичної допомоги, йдеться у дописі.

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