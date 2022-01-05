У Вінниці на Європейській площі встановили триметрового дідуха та різдвяні зірки

У Вінниці на Європейській площі 5 січня встановили триметрового дідуха. Інсталяцію прикрасили яблуками, горіхами та калиною, розповів дизайнер Олександр Котловий.

Суспільне Вінниця

Етнолокацію "Вінницький різдвяний дідух" створив, каже, з дідухів та хвої.

Суспільне Вінниця

На верхівці — зображення Богородиці й Спасителя, а навколо — тюки сіна, встановлені у вигляді хреста. Інсталяція на Європейській площі буде до 19 січня.

Вінницька міськрада

Також на площі почали розміщувати різдвяні зірки.

Вінницька міськрада

Таких буде більш ніж 50, повідомляють на сайті міськради.

Вінницька міськрада

Зірки зробили учні вінницьких шкіл та колективи дитячих садочків у рамках традиційного конкурсу різдвяних композицій "Зимова феєрія".

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