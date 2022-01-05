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У Вінниці на Європейській площі встановили триметрового дідуха та різдвяні зірки
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У Вінниці на Європейській площі встановили триметрового дідуха та різдвяні зірки

Ольга Федоренко
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У Вінниці на Європейській площі встановили триметрового дідуха та різдвяні зірки Дідух на Європейській площі у Вінниці. Фото: Наталя Колодій, Суспільне Вінниця

У Вінниці на Європейській площі 5 січня встановили триметрового дідуха. Інсталяцію прикрасили яблуками, горіхами та калиною, розповів дизайнер Олександр Котловий.

У Вінниці на Європейській площі встановили триметрового дідуха та різдвяні зіркиСуспільне Вінниця

Етнолокацію "Вінницький різдвяний дідух" створив, каже, з дідухів та хвої.

У Вінниці на Європейській площі встановили триметрового дідуха та різдвяні зіркиСуспільне Вінниця

На верхівці — зображення Богородиці й Спасителя, а навколо — тюки сіна, встановлені у вигляді хреста. Інсталяція на Європейській площі буде до 19 січня.

У Вінниці на Європейській площі встановили триметрового дідуха та різдвяні зіркиВінницька міськрада

Також на площі почали розміщувати різдвяні зірки.

У Вінниці на Європейській площі встановили триметрового дідуха та різдвяні зіркиВінницька міськрада

Таких буде більш ніж 50, повідомляють на сайті міськради.

У Вінниці на Європейській площі встановили триметрового дідуха та різдвяні зіркиВінницька міськрада

Зірки зробили учні вінницьких шкіл та колективи дитячих садочків у рамках традиційного конкурсу різдвяних композицій "Зимова феєрія".

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