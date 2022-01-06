Військовий оркестр частини 3008, що дислокується у Вінниці, привітав містян з Новим роком та Різдвом, виконавши 5 пісень, зокрема колядки "Добрий вечір тобі, пане господарю" та "Щедрик" Леонтовича.

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Таку акцію у Вінниці організовують втретє.

Диригент В'ячеслав Павлюк каже, часу на репетиції було обмаль.

"Ми готували спочатку "Щедрик" та кілька новорічних пісень, але прийняли рішення, що потрібно заспівати колядку", — розповів В'ячеслав Павлюк.

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