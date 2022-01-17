У Тернополі попрощалися з актором драматичного театру

У Тернополі попрощались з актором Віктором Бурком. Він 50 років працював у Тернопільському драмтеатрі імені Тараса Шевченка та зіграв більш ніж 150 ролей в театрі та в кіно. Про це розповів його колега, головний режисер драмтеатру Олег Мосійчук.

У " Домі Печалі " в Тернополі зібрались родичі, друзі та колеги Віктора Бурка. Головний режисер драматичного театру Олег Мосійчук розповів, що познайомився з актором у 1979 році:

"Вони були на гастролях в Кременці тоді, в районному центрі, а я працював у Волинському театрі, приїхав до теперішньої своєї дружини і мене перший, хто зустрів на порозі театру, а потім в готелі – це був Віктор Олексійович Бурко. Це, напевно, одна із тих краплинок добра того, з яким я йшов в цей театр, ще не знаючи всього колективу".

Фото:Діана Ярошенко/Суспільне Прощання з актором

Тернополянка Емілія Стасіна-Бобровська каже, її батько теж був актором, грав у виставах разом з Віктором Бурком:

"Я його пам’ятаю, ще мала була, я бігала до театру постійно і дивилася всі вистави. Я ходила дивитися виставу по 10 разів, настільки він був прекрасний".

Віктора Бурка поховали на цвинтарі поблизу села Довжанка. Його колега Михайло Безпалько каже, товаришували сім’ями із Віктором:

"Останній раз перед Миколаєм ми зайшли до нього. Прийшли і привітали. Все життя було в мене з ним пов’язане в театрі. Один другому шкоди не робили".

Віктор Бурко помер 14-го січня. Йому було 78 років.