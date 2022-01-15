Трьох іноземців без документів затримали службовці Мукачівського прикордонного загону біля українсько-румунського кордону. Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook. Чоловіків затримали за 50 метрів від кордону.

Трьох мігрантів у білих медичних костюмах прикордонники відділу "Яблунівка" виявили 15 січня близько першої години ночі.

"Жодних документів затримані з собою не мали. Спершу усі троє назвались громадянами Сирії. Згодом прикордонники встановили, що один із затриманих є громадянином Єгипту. Трьох чоловіків прикордонники затримали не вперше", — йдеться у повідомленні відомства.

На іноземців прикордонники склали адмінматеріали за спробу незаконного перетину кордону.

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