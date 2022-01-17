На Тернопільщині суд визначив покарання жінці, яка залишила дитину

Один рік умовного терміну присудили жінці, яка залишила дитину на покинутому молокозаводі в Товстому Чортківського району. Про це розповіла речниця обласної прокуратури Леся Гурецька.

За її словами, справу розглядав Заліщицький суд:

"Враховуючи те, що жінка визнала свою вину, розкаялася в скоєному, також, врахувавши те, що вона мати чотирьох малолітніх дітей, між нею і прокурором укладено угоду про визнання винуватості. На основі цієї угоди Заліщицький районний суд постановив вирок, за яким цій жінці присуджено 2 роки позбавлення волі. За статтею 75 ККУ її звільнено від відбування покарання з іспитовим терміном на 1 рік. Тобто, вона буде відбувати 1 рік умовно".

Нагадаємо, новонародженого хлопчика знайшли 2 листопада. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, слідчі встановили, що матір немовляти – це 31-річна жителька одного з сіл Чортківського району. Жінка виховує з чоловіком чотирьох дітей. Вона залишила дитину в поліетиленовому пакеті на території недіючого місцевого молокозаводу. Хлопчика назвали Дмитром. Він зараз у Тернопільському обласному спеціалізованому будинку дитини. Він здоровий, розповіла директорка закладу Інга Кубей. Дитині шукають прийомну сім’ю, розповіла заступниця начальника обласної служби в справах дітей Майя Шимашис.

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