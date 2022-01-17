На Полтавщині на місці пожежі виявили тіло чоловіка

На Полтавщині під час гасіння пожежі в житловому будинку рятувальники виявили тіло чоловіка. Для з’ясування причини смерті його направили на судово-медичну експертизу, повідомив Суспільному речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб.

Пожежа у житловому будинку на вулиці Волошковій у селі Губарівка Нехворощанської громади виникла 16 січня близько 17:00. На місці займання рятувальники виявили тіло чоловіка, розповіла Суспільному речниця надзвичайників Полтавщини Світлана Рибалко.

За її словами, вогонь знищив 25 квадратних метрів покрівлі та перекриття будинку.

фото: ДСНС України в Полтавській області Фото з місця пожежі

Як повідомив Василь Зуб, рятувальники викликали на місце події поліцейських. 40-річний чоловік, тіло якого виявили на місці пожежі, був власником будинку. Він проживав сам.

Нині труп направили на судово-медичну експертизу для з’ясування причини смерті. Щодо події розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки», додав Василь Зуб.

Причини та обставини події нині з’ясовують.

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