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Водій мікроавтобуса, який в’їхав в АЗС в Кременчуці, загинув — ДСНС
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Водій мікроавтобуса, який в’їхав в АЗС в Кременчуці, загинув — ДСНС

Катерина Зозуля
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Водій мікроавтобуса, який в’їхав в АЗС в Кременчуці, загинув — ДСНС Фото: ДСНС України в Полтавській області

У Кременчуці на місці пожежі, яка сталася на території АЗС, рятувальник знайшли тіло чоловіка, який кермував мікроавтобусом. Про це Суспільному повідомила речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко.

Хто саме є ця людина, будуть з’ясовувати поліцейські, додала речниця

Водій мікроавтобуса, який в’їхав в АЗС в Кременчуці, загинув — ДСНСФото: ДСНС України в Полтавській області

Фото з місця події

За даними Світлани Рибалко, саму ж пожежу загасили 17 січня близько 7.30. На місці працювали понад 20 надзвичайників. Нині там заміряють викиди газу в повітря.

Що відомо:

  • 16 січня близько 22:10 у Кременчуці водій мікроавтобуса в’їхав у газову ємність, що на території АЗС. Через аварію загорілася газова ємність та мікроавтобус.
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