Водій мікроавтобуса, який в’їхав в АЗС в Кременчуці, загинув — ДСНС

У Кременчуці на місці пожежі, яка сталася на території АЗС, рятувальник знайшли тіло чоловіка, який кермував мікроавтобусом. Про це Суспільному повідомила речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко.

Хто саме є ця людина, будуть з’ясовувати поліцейські, додала речниця

Фото: ДСНС України в Полтавській області Фото з місця події

За даними Світлани Рибалко, саму ж пожежу загасили 17 січня близько 7.30. На місці працювали понад 20 надзвичайників. Нині там заміряють викиди газу в повітря.

Що відомо: