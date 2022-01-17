На Франківщині внаслідок вибуху травмувався чоловік: що про це відомо

В Івано-Франківську обласну клінічну лікарню госпіталізували чоловіка, який травмувався внаслідок вибуху. Медики ампутували йому руку. Про це Суспільному повідомив медичний директор медзакладу Андрій Яворський.

"Чоловік — у важкому стані, йому ампутували руку. Травмованого привезли вночі. Це — молодий чоловік, здається, 1990 чи 2000 року народження. Стався вибух. У чоловіка — травматичний шок", — розповів Андрій Яворський.

Речниця Нацполіції в області Тетяна Іванюк повідомила, що з'ясовує інформацію.

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