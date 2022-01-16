У Кременчуці на АЗС горить мікроавтобус та ємність із газом

16 січня близько 22:10 у Кременчуці, що на Полтавщині, водій мікроавтобуса в’їхав у газову ємність, що на території АЗС. Про це повідомила Суспільному речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко.

За її словами, через аварію загорілася газова ємність та мікроавтобус. Момент зіткнення опублікували в одній із соцмереж.

Фото: ДСНС України в Полтавській області Фото з місця події

Як повідомила Світлана Рибалко, поки надзвичайники намагаються загасити пожежу. Там працюють 28 рятувальників та вісім машин. Загрози розповсюдження займання на ємності з пальним автозаправки немає.

Фото: ДСНС України в Полтавській області Фото з місця події

Станом на 23:45 інформації щодо загиблих чи травмованим у рятувальників немає.