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Гривня ослабла щодо долара та євро. Курс валют
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Гривня ослабла щодо долара та євро. Курс валют

Ярослав Лепеха
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Гривня ослабла щодо долара та євро. Курс валют Unsplash

У понеділок, 17 січня, Національний банк встановив курс долара щодо гривні на рівні 27,95 UAH/USD. Таким чином долар виріс на 22 копійки у порівнянні із вчорашнім днем.

Відповідні дані оприлюднені на сайті регулятора.

Водночас євро здорожчав трішки менше — на 20 копійок. Відтак основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

  • 27,95 гривні за долар;
  • 31,98 гривні за євро.

Станом на 16 січня офіційний курс гривні щодо долара становив 27,73 UAH/USD, щодо євро — 31,78 UAH/EUR.

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