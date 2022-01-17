Гривня ослабла щодо долара та євро. Курс валют

У понеділок, 17 січня, Національний банк встановив курс долара щодо гривні на рівні 27,95 UAH/USD. Таким чином долар виріс на 22 копійки у порівнянні із вчорашнім днем.

Відповідні дані оприлюднені на сайті регулятора.

Водночас євро здорожчав трішки менше — на 20 копійок. Відтак основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27,95 гривні за долар;

31,98 гривні за євро.

Станом на 16 січня офіційний курс гривні щодо долара становив 27,73 UAH/USD, щодо євро — 31,78 UAH/EUR.

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