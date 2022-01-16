У селі Стрілки Самбірського району сьогодні, 16 січня, 406 сопілкарів водночас виконали колядку "Нова радість стала". Так у гірському селі зафіксували рекорд України. Про це повідомив кореспондент Суспільного з місця події.

Вдень до сільського храму в Стрілках прийшли сотні людей. Понад 400 сопілкарів — від школярів до досвідчених музик зібралися, аби зіграти колядку та встановити Національний рекорд.

"Сказали, що збираються сопілкарі. Ну то я взяв сопілку. Сказали би акордеоністи, то взяв би акордеон. Шо би сказали, то би брав. Я і на сопілці граю, і на акордеоні, і фортепіано, і на цимбалах. Ноти не цікаво шукати. Цікавіше на слух. Посидів, посвистів там та й попав у ноти", — каже сопілкар Роман Рудий.

Суспільне Львів Рекорд України

До дійства доєдналась і сопілкарка Юлія Криницька. Жінка каже, професійно грати ніколи не вчилась. Музикує задля задоволення:

"Я є творча людина. В принципі на всьому граю: і на фортепіано, і на гітарі, і на сопілці.Я на слух граю. Суто на слух. Я не закінчувала музичну школу. Сьогодні все звичайно вдасться. "Нова радість стала" — це в нас традиційна колядка. Вона є надзвичайно проста".

Суспільне Львів Рекорд України

Сопілкарі вишикувалися у формі восьмикутної зірки, після чого водночас виконали колядку. Рекорд зафіксував представник Книги рекордів України Ігор Дулин.

"Це перший рекорд. Зразу така велика кількість 406 – це прекрасно. Це в горах, сопілки, коляда. Я думаю всі відчувають, яка потужна енергетика йде від цього дійства", — каже Ігор Дулин.

Фото Тараса Бабенчука Рекорд України

Мешканці Стрілківської громади потрапили до Книги рекордів не вперше. 7 років тому жителі села виконали Гімн України на 237 сопілках та встановили Національний рекорд.

Суспільне Львів Рекорд України

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