ДСНС оголосила попередження через штормовий вітер у понеділок

У низці областей України 17 січня очікуються сильні пориви вітру, що може ускладнити роботу транспорту, підприємств енергетики та комунального господарства.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними відомства, вночі 17 січня у західних і північних областях пориви вітру досягатимуть 17-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Вдень у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях швидкість вітру становитиме 25-28 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

"17 січня вранці та вдень у Києві та Київській області пориви вітру 17-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", — йдеться в повідомленні.

У ДСНС попередили, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу комунальних та енергетичних підприємств, громадського транспорту, а також рух на дорогах.

Що відомо

В Укргідрометцентрі попереджали, що 14 січня очікується сильний вітер (II рівень небезпечності (помаранчевий), який подекуди досягатиме штормових позначок у 25-27 м/с.

Ввечері 14 січня у Києві внаслідок негоди дерево впало на автомобіль і затиснуло пасажирку та водія, внаслідок чого останній загинув. Також вітер повалив стовп, який пошкодив близько десяти автівок.

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