У Полтаві відбулася акція «Свята без тата»

20 новорічних подарунків у рамках міжнародної благодійної акції «Свята без тата» 16 січня отримали діти з Полтави, чиї батьки загинули у зоні АТО\ООС, повідомив Суспільному речник Полтавського центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін.
Міжнародну благодійну акцію «Свята без тата» цьогоріч провели у приміщенні Полтавської обласної філармонії. Там були 20 дітей, чиї батьки загинули в зоні АТО\ООС. Їм вручили подарунки від волонтерів, повідомив Роман Істомін. Це, зокрема, солодощі та книга "Історія незалежності України".
Загалом на Полтавщині від початку 2022-го року дітям передали 80 таких наборів, з яких 20 вручили 16 січня у Полтаві. Решту надсилали до відділень центрів комплектування та соціальної підтримки у Лубнах, Кременчуці та Миргороді, повідомив Роман Істомін.
«Вміст пакунків для дітей з різних куточків України однаковий. Гроші на них збирали волонтери з України та світу», – додав Роман Істомін.
За словами речника, до акції на Полтавщині долучилися вдруге.
Що відомо:
- Першу акцію «Свято без тата» у Полтаві організували 2021-го року.
- Започаткували міжнародну акцію 2015-го року дві польські волонтерки українського походження. Гроші на подарунки збирають через аукціони, допомогає також українська діаспора.