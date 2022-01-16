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У Полтаві відбулася акція «Свята без тата»
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У Полтаві відбулася акція «Свята без тата»

Катерина Зозуля
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У Полтаві відбулася акція «Свята без тата» Фото: Полтавський обласний ТЦК та СП

20 новорічних подарунків у рамках міжнародної благодійної акції «Свята без тата» 16 січня отримали діти з Полтави, чиї батьки загинули у зоні АТО\ООС, повідомив Суспільному речник Полтавського центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін.

У Полтаві відбулася акція «Свята без тата»Фото: Полтавський обласний ТЦК та СП

Акція «Свята без тата» у Полтаві

Міжнародну благодійну акцію «Свята без тата» цьогоріч провели у приміщенні Полтавської обласної філармонії. Там були 20 дітей, чиї батьки загинули в зоні АТО\ООС. Їм вручили подарунки від волонтерів, повідомив Роман Істомін. Це, зокрема, солодощі та книга "Історія незалежності України".

У Полтаві відбулася акція «Свята без тата»Полтавський обласний ТЦК та СП

Міжнародну благодійну акцію «Свята без тата» цьогоріч провели у приміщенні Полтавської обласної філармонії

Загалом на Полтавщині від початку 2022-го року дітям передали 80 таких наборів, з яких 20 вручили 16 січня у Полтаві. Решту надсилали до відділень центрів комплектування та соціальної підтримки у Лубнах, Кременчуці та Миргороді, повідомив Роман Істомін.

У Полтаві відбулася акція «Свята без тата»Фото: Полтавський обласний ТЦК та СП

У Полтаві відбулася акція «Свята без тата»

«Вміст пакунків для дітей з різних куточків України однаковий. Гроші на них збирали волонтери з України та світу», – додав Роман Істомін.

За словами речника, до акції на Полтавщині долучилися вдруге.

Що відомо:

  • Першу акцію «Свято без тата» у Полтаві організували 2021-го року.
  • Започаткували міжнародну акцію 2015-го року дві польські волонтерки українського походження. Гроші на подарунки збирають через аукціони, допомогає також українська діаспора.

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