20 новорічних подарунків у рамках міжнародної благодійної акції «Свята без тата» 16 січня отримали діти з Полтави, чиї батьки загинули у зоні АТО\ООС, повідомив Суспільному речник Полтавського центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін.

Фото: Полтавський обласний ТЦК та СП Акція «Свята без тата» у Полтаві

Міжнародну благодійну акцію «Свята без тата» цьогоріч провели у приміщенні Полтавської обласної філармонії. Там були 20 дітей, чиї батьки загинули в зоні АТО\ООС. Їм вручили подарунки від волонтерів, повідомив Роман Істомін. Це, зокрема, солодощі та книга "Історія незалежності України".

Полтавський обласний ТЦК та СП Міжнародну благодійну акцію «Свята без тата» цьогоріч провели у приміщенні Полтавської обласної філармонії

Загалом на Полтавщині від початку 2022-го року дітям передали 80 таких наборів, з яких 20 вручили 16 січня у Полтаві. Решту надсилали до відділень центрів комплектування та соціальної підтримки у Лубнах, Кременчуці та Миргороді, повідомив Роман Істомін.

Фото: Полтавський обласний ТЦК та СП У Полтаві відбулася акція «Свята без тата»

«Вміст пакунків для дітей з різних куточків України однаковий. Гроші на них збирали волонтери з України та світу», – додав Роман Істомін.

За словами речника, до акції на Полтавщині долучилися вдруге.

Що відомо:

Першу акцію «Свято без тата» у Полтаві організували 2021-го року.

Започаткували міжнародну акцію 2015-го року дві польські волонтерки українського походження. Гроші на подарунки збирають через аукціони, допомогає також українська діаспора.

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