17 січня у Харкові та області синоптики прогнозують пориви вітру до 22 м/с та попереджають про "жовтий" рівень небезпечності метеорологічних явищ.

Погода у регіоні зміниться внаслідок впливу атлантичного циклону Hannelore, повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології 16 січня.

У понеділок, 17 січня, у Харківській області буде хмарно, вранці та вдень можливий сніг, мокрий сніг, ожеледь та ожеледиця.

"Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви, 17-22 м/с. Температура повітря вночі від -4 до -9°C, вдень від -3°C до +2°C", — сказано у повідомленні.

18 січня на Харківщині збережеться вітряна погода.

"Хмарно з проясненнями. Часом сніг, слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби від -1°С до -6°C", — йдеться у повідомленні синоптиків.

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