На Івано-Франківщині планують відкрити для туристів підземелля Галицького замку

На Івано-Франківщині науковці національного заповідника "Давній Галич" навесні 2022 року проведуть дослідження підземелля Галицького замку. Влітку цього ж року його планують відкрити для відвідин туристів.

Про це кореспондентці Суспільного розповів виконувач обов’язків генерального директора національного заповідника "Давній Галич" Володимир Олійник.

"Наразі ми не можемо провести дослідження підземелля через погодні умови. Плануємо — навесні. Чому ми хочемо це зробити? Для заохочення туристів. Ми хочемо максимально відкрити людям найцікавіші історичні локації, які пов’язані з містом Галич", – розповідає Володимир Олійник.

Наразі науковці мають сканування підземних ходів та сховищ Галицького замку. Їх провели вчені Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Однак ці дослідження потребують оновлення, каже Володимир Олійник.

Фото: Олег Місірук Жителі Галича розповідали, що 30 років тому були у підземеллі замку й там бачили склепіння

За його словами, усі дослідження фінансуватимуться за гроші археологів та волонтерів.

"Ці роботи не потребують великих витрат. Але про щось більше наразі говорити складно, бо треба оглянути підземелля — в якому воно стані. Знаємо, що там є завали, можливо все зруйноване. Місцеві жителі розповідали, що 30 років тому були у підземеллі й там бачили склепіння. Але як зараз – ми напевно не знаємо. Тому треба оглянути спершу, аби сказати, скільки точно потрібно грошей на заплановані роботи та скільки часу піде на них", — каже Володимир Олійник.

Фото: Олег Місірук У замку проведуть реставраційні роботи в межах проєкту "Велике будівництво"

Виконувач обов’язків генерального директора національного заповідника "Давній Галич" розповідає, що всі роботи проводитимуть поетапно. Спершу для туристів влітку планують відкрити до 7 м підземелля Галицького замку. Окрім цього, в замку проведуть реставраційні роботи в межах проєкту "Велике будівництво". На території фортеці облаштують оглядовий майданчик, кафе та конференц-зал.

Що відомо

Галицький або Старостинський замок — фортифікаційна споруда XIV ст. на Замковій або Галич-горі, висота якої сягає до 340 м. Його збудували у Галичі на місці княжого дерев'яного замку, про який вперше згадали у 1119 році.

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