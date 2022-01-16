"З трьох танків стріляв - один" - дніпровський "кіборг" про оборону ДАП

Євген Нальота, механік-водій танкового батальйону 93-ої окремої механізованої бригади поділився спогадами про оборону ДАП в ефірі Українського радіо Дніпра.

Оборона ДАП тривала 242 дні: з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року. ДАП обороняли не тільки військові, а й медики, волонтери, які підтримували українських бійців. Про те, як це було, розповів учасник оборони ДАП, Євген Нальота.

"1 квітня 2014 року мені прийшла повістка я спочатку подумав, що це жарт. Подзвонив до військкомату, кажуть ні, не жарт, вам треба явитись через два дні до військомату. Я прийшов і нас розподілили по військовим частинам", - згадує "кіборг".

Євген потрапив до 93 бригади механізованої бригади. Каже, коли прибув на місце, побачив наметове містечко, ледве облаштоване для тривалого перебування. Потім була підготовка на полігоні, стрільбище, обкатка техніки.

"Коли я вперше прийшов у парк бойових машин 93 бригади, то побачив у якому плачевному стані знаходиться техніка. Наші командири казали, що то не їхня провина, бо кошти тривалий час не виділялись ні на обслуговування техніки, ні на навчання солдат", - розповідає Євген Нальота.

Боєць каже: військові витискали із себе все, що могли. Ночами цілодобово приводили машини до ладу, щоб вони виїхали і виконали бойові задачі, які ставитиме командування.

Перший підрозділ 93 бригади виїхав на передову ще у травні місяці. За словами Євгена то була "збірна солянка". Командир бригади вишикував добровольців, хто визвався, того відправляли у першому ешелоні. Не було ані часу, ані людського ресурсу. Намагалися організовувати підрозділи з тих, хто був і з того, що було.

"Врешті укомплектували той підрозділ. Ще ніхто в Україні не розумів, що буде. Чи це місяць триватиме, чи два… Всі сподівались, що почнуться перемовини і знайдуть якийсь консенсус. Аж раптом перша втрата Юра Кобиляка, механік-водій, якого «зняв» снайпер. На заміну в результаті поїхав я, це було наприкінці червня 2014 року", - розповів Євген.

Боєць каже: коли приїхали на місце, зрозуміли, що місцеві мешканці, це "потенційні вороги". Згадав ситуацію, коли на блокпост нацгвардії літній чоловік приніс банку меду, яка вибухнула і загинуло двоє військових.

"Ми зрозуміли, що навіть шматок хліба може бути отруйним. Командири нас налаштовували на те щоб ми мінімально контактували з місцевими мешканцями. Вони в нас бачили так званих бандерівців, фашистів. Хоч на той період я сам був російськомовний!" - сказав Євген.

Бойове хрещення чоловік прийняв у штурмі селища Піски у передмісті Донецька.

"Наступна бойова задача була - звільнення Авдіївки. Для того щоб повноцінно завести війська в аеропорт, спочатку його треба було деблокувати. Підходи до аеропорту повністю знаходилися під контролем незаконних збройних формувань. Щоб ефективно деблокувати Донецький Аеропорт треба було зайняти Авдіївку, Зеніт, шахту Бутовка і тоді вже заводити підрозділи у сам Аеропорт. На той час в ДАП знаходились підрозділи 3 полку спецпризначення, 72 бригади та частково 25 бригада. Ми повинні були прийти на зміну цим підрозділам, тому що вони з 25 травня тримали ДАП", - розповідає Євген.

За словами бійця, коли почали прориватись до аеропорту, він був фактично заблокований. З одного боку Піски, з іншого – Спартак, з третього боку тримався український підрозділ ПВО, і Авдіївка під контролем ворога. Вчасно доставити необхідну кількість боєприпасів, продовольства та палива в таких умовах було дуже складно. Техніка теж була не в найкращому стані.

"До 2014 року ЗСУ, прямо скажем – розвалювались! Оскільки у вищому військовому керівництві у нас були громадяни РФ, про що можна говорити? Танки тримались буквально "на ентузіазмі" та умілих руках механіка. Часом техніка не витримувала у найвідповідальніший моменти. З трьох танків стріляв – один. Мій! Один танк взагалі не стріляв, у другого відмовляла система взагалі. Якби ворог знав, що вони не несуть ніякої загрози – не відступали б так швидко", - розповів Євген.

Але бійці виконали бойову задачу. Хоча їх було лише 40 та 3 екіпажа танків, з яких стріляв лише один. Втім, підрозділ розбив ворожий блок-пост на краю Авдіївки.

"Це було у кінці липня, а 3 серпня у мене День народження я його відзначав в полі. А о 4 годині ранку, 4 серпня, наша колона вирушила на Донецький аеропорт, щоб замінити підрозділи, які боронили аеропорт з травня. Чудовий подарунок на День народження"- сказав "кіборг".

З того часу і до 4 жовтня Євген брав участь у обороні ДАП. На той час ми вже було багато втрат, не було вже командира танка, танку у бійця теж не було - він був розбитий.

"Були виснажені, на грані людських можливостей, але тримали оборону, бо на той момент ншим підрозділам оборона ДАП давала можливість утримувати інші позиції на яких було не менш спекотно" - пояснив Євген.

Читайте також

- Нам передавали записки з погрозами "Здавайтесь, у нас ГРАДи" - дніпровський "кіборг" про оборону ДАП

- Постійне перебування на межі та викривлене сприйняття реальності. Спогади оборонців ДАП з Дніпра

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро