Тернопільський спортсмен виборов бронзову медаль у Норвегії

Майстер спорту України міжнародного класу з лижних перегонів та біатлону Тарас Радь виборов бронзову медаль на чемпіонаті Світу з зимових видів спорту, який відбувається в місті Ліллехаммер в Норвегії. Про це розповів заслужений тренер України Віктор Федорчак.

Тернополянин виборов бронзову медаль в складі Національної паралімпійської збірної команди України з зимових видів спорту серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та порушеннями зору. Тарас виступав у класі LW 10 - 12 (сидячі) - біатлон спринт на дистанції 6 км.

Національна паралімпійська збірна команда продовжила змагання чемпіонату світу з лижних перегонів та біатлону, виборовши 7 медалей, серед яких 1 золота медаль, 2 срібні та 4 бронзові нагороди у біатлоні (спринт). Загалом за два змагальні дні у доробку українських паралімпійців – 8 нагород – 1 золота медаль, 2 срібні та 5 бронзових медалей.

У чемпіонаті Світу з лижних перегонів та біатлону беруть участь спортсмени з 32 країн світу. Команду України представляють 25 спортсменів з інвалідністю, які виступатимуть у лижних перегонах та біатлоні та боротимуться за добір паралімпійських ліцензій.

Чемпіонат розпочався 12 січня і триватиме до 24 січня.

Тарас Радь є представником Тернопільського центру та ДЮСШІ "Інваспорт", навчається на факультеті фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

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