16 січня вночі на Херсонщині у Голій Пристані горів житловий будинок. З опіками до лікарні доставили 42-річного чоловіка.

Про це йдеться на сайті рятувальної служби Херсонської області.

Рятувальники отримали повідомлення про загоряння о 00:07. На вулиці Матросова горіли побутові прилади та речі в будинку. Пожежу ліквідували на площі 17 кв.м о 01:37. До Голопристанської лікарні госпіталізували 42-річного чоловіка у з опіками голови та шиї.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електропроводки.

На місці події працювали 6 чоловік особового складу і 2 одиниці техніки 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

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