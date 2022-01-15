Через буревій село на Херсонщині залишилось без електропостачання

Через сильний вітер село Тополівка Новокаховської територіальної громади Херсонської області залишилось без електропостачання.

Про це йдеться на сайті "Оnline Нова Каховка" з посиланням на начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської громади Олександра Бараніченка.

Він повідомив, що аварійне відключення сталось 15 січня о 01:20 через обрив проводів, на які впало дерево.

Наразі у селі працюють аварійні бригади Новокаховського районного електрозв'язку та електричних мереж.

Що відомо:

Херсонський обласний гідрометеоцентр попереджав про погіршення погоди на території області 14 січня. Зокрема, у Генічеському районі та на Азовському морі очікувався шквальний вітер, налипання мокрого снігу та ожеледь. Був оголошений другий рівень небезпечності - помаранчевий.

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