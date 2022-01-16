121 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

15 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 121 випадок інфікування СOVID-19. В Україні 6 379 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 15 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 222 менше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Гадяцький район – 1659 (+10);
- Гадяч – 2422 (+15);
- Карлівський район – 3037 (+14);
- Кобеляцький район – 2740 (+2);
- Кременчук – 18329 (+18);
- Кременчуцький район – 2587 (+18);
- Лохвицький район – 3710 (+2);
- Новосанжарський район – 2154 (+5);
- Полтава – 48518 (+32);
- Полтавський район – 7373 (+5).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 14 4081 людини. Одужали за увесь час 13 6248 людей, а летальних випадків — 3864 (1 новий). Нині від COVID-19 продовжують лікування 3 969 жителів регіону.
Що відомо:
- На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
- На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19