121 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

15 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 121 випадок інфікування СOVID-19. В Україні 6 379 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 15 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 222 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Гадяцький район – 1659 (+10);

Гадяч – 2422 (+15);

Карлівський район – 3037 (+14);

Кобеляцький район – 2740 (+2);

Кременчук – 18329 (+18);

Кременчуцький район – 2587 (+18);

Лохвицький район – 3710 (+2);

Новосанжарський район – 2154 (+5);

Полтава – 48518 (+32);

Полтавський район – 7373 (+5).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 14 4081 людини. Одужали за увесь час 13 6248 людей, а летальних випадків — 3864 (1 новий). Нині від COVID-19 продовжують лікування 3 969 жителів регіону.

Що відомо: