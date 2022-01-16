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121 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
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121 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Катерина Зозуля
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121 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині Фото: pexels.com

15 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 121 випадок інфікування СOVID-19. В Україні 6 379 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 15 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 222 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

  • Гадяцький район – 1659 (+10);
  • Гадяч – 2422 (+15);
  • Карлівський район – 3037 (+14);
  • Кобеляцький район – 2740 (+2);
  • Кременчук – 18329 (+18);
  • Кременчуцький район – 2587 (+18);
  • Лохвицький район – 3710 (+2);
  • Новосанжарський район – 2154 (+5);
  • Полтава – 48518 (+32);
  • Полтавський район – 7373 (+5).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 14 4081 людини. Одужали за увесь час 13 6248 людей, а летальних випадків — 3864 (1 новий). Нині від COVID-19 продовжують лікування 3 969 жителів регіону.

Що відомо:

  • На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
  • На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19
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