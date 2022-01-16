Утилізація ялинок в Ужгороді: як і куди потрібно відносити новорічні дерева

Як правильно утилізувати ялинки в Ужгороді та куди потрібно відносити новорічні дерева. Про це в ефірі програми "Сьогодні. Головне" розповіла директорка ТОВ "АВЕ Ужгород" Наталія Якубик.

Залишайте ялинки біля сміттєвих контейнерів

За словами директорки товариства, яке займається вивезенням сміття в Ужгороді, спеціально відведеного місця для викидання ялинок у місті немає.

"Ми можемо приймати ялинки в себе на виробничій базі у Оноківцях. Водночас, ми розуміємо, що мешканці не будуть звозити ялинки у якесь відповідне місце. Ми рекомендуємо мешканцям свої ялинки залишати біля контейнерів для побутових відходів. Ні в якому разі не складати їх у самі контейнери, а залишати поруч. Так само не бажано їх складати у сміттєві пакети", — розповіла Наталія Якубик.

За її словами, пік викидання ялинок в Ужгороді припаде на Водохреще, після 19 січня. Однак, працівники товариства вже зараз вивозять ялинки зі сміттєвих майданчиків.

"Велике прохання до мешканців знімати з ялинок всі святкові прикраси (дощики, гірлянди) перед викиданням до смітників. Як показує практика, ялинки до нас потрапляють інколи із цвяхами. Такі речі бажано знімати з ялинок. Потім, коли ми привозимо ялинки до себе на територію, то перед дробінням окремий працівник повторно перевіряє ялинки на наявність зайвих предметів", — розповіла директорка товариства.

З подроблених ялинок виробляють паливні брикети

Вона повідомила, що ялинки після вивезення зі сміттєвих майданчиків подрібнюють.

"В нас є "дробарка" і ми в себе на території ці ялинки подрібнюємо. В нас є договори з товариством, яке виробляє паливні брикети з подрібненої деревини. Ялинки вивозять на окремих автомобілях. Їх у автопарку є чотири. З наступного тижня їх всі залучать до вивозу дерев", — каже Наталія Якубик.

Спалювати ялинки на вулиці заборонено законом

За словами екологині Оксани Станкевич-Волосянчук, спалювання використаних новорічних ялинок заборонене законом та є недоцільним.

"Якщо це в селі винесли ялинку, то найкраще стовбур використати для опалення в твердому котлі, а вже ці гілки, їх можна згодувати худобі, або добре подрібнити. Закинути в компостну яму, і з часом це буде гарним добривом. Більше того, хвою додають в грунт, тоді коли вирощують спеціальні рослини, які потребують дещо підкислений грунт, наприклад, азалії, рододендрони. Дуже багато людей собі їх вирощують", — розповіла екологиня.

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