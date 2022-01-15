"Нова радість стала": на площі Петефі в Ужгороді співали колядки

Колядки виконали сьогодні, 15 січня, на площі Петефі в Ужгороді. Розпочали о 12:45, бо саме в цей час колядку "Нова радість стала" виконували у всій Україні та за кордоном, розповіла організаторка акції на Закарпатті Ганна Дрогальчук. За її словами, започаткували таку акцію в Харкові на "Вертеп Фесті" у 2017 році.
Зібралися учасники акції біля головної ялинки Ужгорода. Починали колядки з репетиції. Учасники вдягнулися у гуні, мали хустки та віночки. Також взяли із собою різдвяну зірку, каже організаторка акції на Закарпатті Ганна Дрогальчук.
"Сьогодні ми з різдвяною зіркою, яку створив Заслужений художник України Володимир Шагал. Цією колядкою українці хочуть сказати, що ми не байдужі до миру на Землі, до миру в Україні, до того, щоб наша держава процвітала, розвивалася, і дійсно всі в ній були щасливі та радісні. І, звичайно, сьогодні цією колядкою ми славимо народження Ісуса Христа, нашого спасителя, який подарував світу надію, віру та любов", — розповіла Ганна Дрогальчук.
За її словами, участь у коляді взяли близько 30-ти людей. Це дорослі й діти. Серед них 13-річна Ольга Трещак.
"Сьогодні ми співали "Нова радість стала", "Ой у полі, полі" і ще деякі колядки. Щоб відчути цей дух Різдва. Хоч Різдво вже минуло, але дух Рідзва треба тримати весь рік", — розповіла учасниця акції.
Долучилися до коляди й діти із порушеннями слуху. Для них колядку жестовою мовою перекладав Володимир Келеце.
"Мене запросили, щоб помогти їм перекласти колядку, для того, щоб разом по всій Україні прославити Бога колядками. Сьогодні прийшли троє діток. Ми можемо показати на світ, що є і глухі діти, які теж вміють співати і люблять колядувати", — каже Володимир Келеце.
Серед слухачів колядок на площі Петефі — ужгородка Орислава.
"Акція чудесна, тільки малочисельна. Бо сьогодні такий період – славити Бога новонародженого. Це для кожної людини, для кожного християнина це дуже велике свято, надзвичайне. Бо з народженням Бога народжується наша душа повторно: кожен раз ми відроджуємо самі себе, все навколо, природа прокидатиметься після народження Ісуса. Це велике свято", — розповіла слухачка.
Тривала акція близько пів години.