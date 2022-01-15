"Нова радість стала": на площі Петефі в Ужгороді співали колядки

Колядки виконали сьогодні, 15 січня, на площі Петефі в Ужгороді. Розпочали о 12:45, бо саме в цей час колядку "Нова радість стала" виконували у всій Україні та за кордоном, розповіла організаторка акції на Закарпатті Ганна Дрогальчук. За її словами, започаткували таку акцію в Харкові на "Вертеп Фесті" у 2017 році.

Зібралися учасники акції біля головної ялинки Ужгорода. Починали колядки з репетиції. Учасники вдягнулися у гуні, мали хустки та віночки. Також взяли із собою різдвяну зірку, каже організаторка акції на Закарпатті Ганна Дрогальчук.

"Сьогодні ми з різдвяною зіркою, яку створив Заслужений художник України Володимир Шагал. Цією колядкою українці хочуть сказати, що ми не байдужі до миру на Землі, до миру в Україні, до того, щоб наша держава процвітала, розвивалася, і дійсно всі в ній були щасливі та радісні. І, звичайно, сьогодні цією колядкою ми славимо народження Ісуса Христа, нашого спасителя, який подарував світу надію, віру та любов", — розповіла Ганна Дрогальчук.

Фото: Суспільне Закарпаття

За її словами, участь у коляді взяли близько 30-ти людей. Це дорослі й діти. Серед них 13-річна Ольга Трещак.

"Сьогодні ми співали "Нова радість стала", "Ой у полі, полі" і ще деякі колядки. Щоб відчути цей дух Різдва. Хоч Різдво вже минуло, але дух Рідзва треба тримати весь рік", — розповіла учасниця акції.

Долучилися до коляди й діти із порушеннями слуху. Для них колядку жестовою мовою перекладав Володимир Келеце.

Фото: Суспільне Закарпаття

"Мене запросили, щоб помогти їм перекласти колядку, для того, щоб разом по всій Україні прославити Бога колядками. Сьогодні прийшли троє діток. Ми можемо показати на світ, що є і глухі діти, які теж вміють співати і люблять колядувати", — каже Володимир Келеце.

Фото: Суспільне Закарпаття

Серед слухачів колядок на площі Петефі — ужгородка Орислава.

"Акція чудесна, тільки малочисельна. Бо сьогодні такий період – славити Бога новонародженого. Це для кожної людини, для кожного християнина це дуже велике свято, надзвичайне. Бо з народженням Бога народжується наша душа повторно: кожен раз ми відроджуємо самі себе, все навколо, природа прокидатиметься після народження Ісуса. Це велике свято", — розповіла слухачка.

Тривала акція близько пів години.

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