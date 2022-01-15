Сильний вітер, ввечері 14 січня, зірвав дах над спортзалом школи у селищі Лосинівка, Ніжинського району. Про це Суспільному повідомив голова Лосинівської громади Анатолій Стрілець.

Уламки сьогодні, 15 січня, прийшли розбирати понад 30 місцевих жителів. За словами Анатолія Стрільця, окрім чоловіків прийшли жінки та вчителі навчального закладу.

“Перекинуло той дах, то ми його розібрали і склали по частинах, тепер нам ще доведеться його робити. Тепер лиш думаю, за який кошт і яким чином? Цей дах великий, більше 200 квадратних метрів. Треба передбачати і кошти, і ресурси, і людей, це проблема для нас”.

Фото: Анатолій Стрілець Вітер зірвав покрівлю в Лосинівській школі, яку відремонтували 3 роки тому

Дах новий, його відремонтували у 2018 році, сказав голова громади. За даними “Prozorro”, на капітальний ремонт покрівлі другого корпусу та спортивного залу Лосинівської ЗОШ І-ІІІ витратили 1 мільйон 300 тисяч гривень. Анатолій Стілець вважає, що дах зірвало через порушення будівельних норм.

“Думаю щось неякісно зробили, скоріш за все покрівля не була закріплена до даху.”

Фото: Анатолій Стрілець Вітер зірвав покрівлю в Лосинівській школі, яку відремонтували 3 роки тому

Директор департаменту інформдіяльності ОДА Андрій Подорван сказав, що облдержадміністрація готова допомогти громаді.

“Якщо громада звернеться, будемо допомагати будівельними матеріалами і є там невеликий механізм грошової компенсації.”

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