Через пориви вітру 14 січня на Чернігівщині станом на 11:00, 15 січня, без світла залишаються 193 населені пункти, це 45 647 абонентів.

Про це Суспільному повідомила речниця "Чернігівобленерго" Катерина Дроздова. За її словами найбільше постраждала Козелецька громада, там без світла залишаються 44 населених пункти. Нині тривають аварійно-відновлювані роботи, працюють 48 бригад «Чернігівобленерго».

Фото: Фейсбук, Корюківка, вулиця Чернігівська

Шквальний вітер за останню добу повалив дерева на автошляхах області. За інформацією Служби автомобільних доріг в області, вони прибрали 32 стовбури дерев з доріг. Також буревій повалив дерево поперек автодороги Р-83 «Корюківка-Сновськ». Про це повідомляє патрульна поліція області. Поліцейські Корюківського райвідділу поліції звільнили автодорогу. Нині рух відновлений.

Фото: Нацполіція області Негода на Чернігівщині: немає світла та проблеми на дорогах

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