15 січня в центрі Харкова відбувається "Вертеп-фест-2022". Учасники йдуть вулицею Сумською від майдану Конституції. Рух вулицею обмежено на час фестивалю.

На фестиваль приїхали колективи з громад області, зокрема Богодухівської, Лозівської, Близнюківської, Зачепилівської, повідомляє кореспондентка Суспільного. Колону очолює оркестр Національної гвардії.

Суспільне Харків

Суспільне Харків

"Сьогодні ми на фестивалі вже не вперше, але сьогодні якось все по-іншому виглядає. Костюми виготовлені на Харківщині, вони неперевершені, тому що вони сучасні. Але ми представляємо душу України, тому що ми її дуже любимо, цінуємо, і намагаємося з року в рік примножувати українські традиції та передавати їх із покоління в покоління", — каже учасниця фестивалю з Богодухівської громади Оксана Михайлюченко.

Суспільне Харків

Є і колективи з Сумщини. Загалом у колоні йде близько 500 людей, повідомляє кореспондентка Суспільного.

Суспільне Харків

Учасники одягнені у костюми героїв вертепу: янголів, царів, смертей, іродів, чортиків, "жидів". Із собою несуть різдвяні зірки. Поруч із колективами йдуть і люди без вбрання, які також долучаються до колони.

За словами організаторки фестивалю Олени Рофе-Бекетової, попередньо зареєстрували на фестиваль 29 колективів, проте нині їх більше, учасники доєдналися вже по ходу дійства. Це вже шостий фестиваль вертепів, що відбувається у Харкові.

"Цього року нам важливо було провести фестиваль, показати, що традиція існує. Обмежень ми дотримуємося, але намагаємося зберегти те, що є: і українські традиції колядування, і цей фестиваль, який вже став традицією. Цього року доєдналися як харківські колективи, колективи з області: Зміївська громада, Лозівська, Богодухів, з Люботина приїхали. А також доєдналися з Дніпропетровської та Сумської області по одному колективу", — каже Рофе-Бекетова.

Суспільне Харків

Усі колективи фестивалю зупинилися біля сходів Харківського національного театру опери та балету, щоб заспівати колядку "Нова радість стала".

Суспільне Харків

О 13:00 колядку доспівали, далі на східцях театру продовжать концерт, а частина колективів піде містом щедрувати, розповіла організаторка Олена Рофе-Бекетова.

Доповнено 19:05. За даними пресслужби Нацполіції Харківщини, у вертепній ході взяли участь 800 людей.

"У концерті біля театру взяли участь до 1000 громадян, захід завершився о 15:50", — повідомили правоохоронці. За порядком стежили понад 200 поліцейських і 100 військовослужбовців Нацгвардії.

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