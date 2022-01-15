15 січня в центрі Харкова відбувається "Вертеп-фест-2022". Учасники йдуть вулицею Сумською від майдану Конституції. Рух вулицею обмежено на час фестивалю.
На фестиваль приїхали колективи з громад області, зокрема Богодухівської, Лозівської, Близнюківської, Зачепилівської, повідомляє кореспондентка Суспільного. Колону очолює оркестр Національної гвардії.
"Сьогодні ми на фестивалі вже не вперше, але сьогодні якось все по-іншому виглядає. Костюми виготовлені на Харківщині, вони неперевершені, тому що вони сучасні. Але ми представляємо душу України, тому що ми її дуже любимо, цінуємо, і намагаємося з року в рік примножувати українські традиції та передавати їх із покоління в покоління", — каже учасниця фестивалю з Богодухівської громади Оксана Михайлюченко.
Є і колективи з Сумщини. Загалом у колоні йде близько 500 людей, повідомляє кореспондентка Суспільного.
Учасники одягнені у костюми героїв вертепу: янголів, царів, смертей, іродів, чортиків, "жидів". Із собою несуть різдвяні зірки. Поруч із колективами йдуть і люди без вбрання, які також долучаються до колони.
За словами організаторки фестивалю Олени Рофе-Бекетової, попередньо зареєстрували на фестиваль 29 колективів, проте нині їх більше, учасники доєдналися вже по ходу дійства. Це вже шостий фестиваль вертепів, що відбувається у Харкові.
"Цього року нам важливо було провести фестиваль, показати, що традиція існує. Обмежень ми дотримуємося, але намагаємося зберегти те, що є: і українські традиції колядування, і цей фестиваль, який вже став традицією. Цього року доєдналися як харківські колективи, колективи з області: Зміївська громада, Лозівська, Богодухів, з Люботина приїхали. А також доєдналися з Дніпропетровської та Сумської області по одному колективу", — каже Рофе-Бекетова.
Усі колективи фестивалю зупинилися біля сходів Харківського національного театру опери та балету, щоб заспівати колядку "Нова радість стала".
О 13:00 колядку доспівали, далі на східцях театру продовжать концерт, а частина колективів піде містом щедрувати, розповіла організаторка Олена Рофе-Бекетова.
Доповнено 19:05. За даними пресслужби Нацполіції Харківщини, у вертепній ході взяли участь 800 людей.
"У концерті біля театру взяли участь до 1000 громадян, захід завершився о 15:50", — повідомили правоохоронці. За порядком стежили понад 200 поліцейських і 100 військовослужбовців Нацгвардії.
Що відомо
- Святкова хода, щедрівки, етновечорниці: у 2022 році "Вертеп-фест" у Харкові відбуватиметься у змішаному форматі — на вулицях міста та онлайн. Як обмежать рух в центрі Харкова.