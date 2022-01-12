Святкова хода, щедрівки, етновечорниці: програма "Вертеп-фесту" у Харкові

У 2022 році "Вертеп-фест" у Харкові відбуватиметься у змішаному форматі — на вулицях міста та онлайн.

Хода колядників і вертепних колективів міста та області 15 січня пройде вулицею Сумською до майдану Свободи, повідомили на сайті фестивалю. Початок заходу о 12:00 на майдані Конституції. Після ходи учасники разом з жителями інших міст, в тому числі зарубіжних, заспівають колядку "Нова радість стала".

vertepfest.com Вертеп-фест у Харкові, 2021 рік

15 січня колективи також заспівають у військовому шпиталі, дитячих будинках, торговельно-розважальних центрах. Відео з виконанням колядок, щедрівок, тематичних майстер-класів транслюватимуть на сайті фестивалю.

vertepfest.com Вертеп-фест у Харкові, 2021

15 та 16 січня у прямому ефірі відбудуться етновечорниці. Учасники обговорять, як зберігати пісенні та інші святкові традиції в умовах пандемії, проведуть майстер-класи, поділяться кулінарними рецептами.

До 19 січня триватиме дитяча інтернет-виставка на новорічно-різдвяну тематику "Тепло взимку".

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