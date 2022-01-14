У суботу, 15 січня, в центрі Харкова на кілька годин заборонять проїзд на ділянці вулиці Сумської, де йтимуть учасники "Вертеп-фесту-2022".

Вулиця Сумська від майдану Конституції до вулиці Жон Мироносиць буде закрита для проїзду з 11:30 до 13:00, повідомляє пресслужба Харківської міськради із посиланням на Департамент інфраструктури.

Маршрутки

Об'їжджатимуть закриту ділянку маршрутні автобуси:

№78е змінить кінцеву зупинку і висаджуватиме пасажирів на зупинці "ст. метро "Держпром" та змінить шлях прямування так: ст. метро "Держпром" — просп. Науки — просп. Незалежності — вул. Сумська і далі за маршрутом;

№119е: пров. Вірменський — пл. Павлівська — пл. Сергіївська — вул. Клочківська — узвіз Клочківський — просп. Незалежності — просп. Науки та далі за маршрутом.

Тролейбуси та комунальні автобуси

З 11:30 до 13:00 15 січня припинять рух тролейбуси та комунальні автобуси по майдану Конституції, вул. Сумській, на ділянці від пров. Спартаківському до просп. Незалежності.

тролейбус №50: П'ятихатки — Білгородське шосе — вул. Сумська — просп. Незалежності — автономним ходом розворот через перехрестя просп. Незалежності/просп. Науки — просп. Незалежності — вул. Сумська — Білгородське шосе — П'ятихатки;

тролейбус №55: селище Жуковського (Свято-Миколаївський храм) — просп. Жуковського — вул. Академіка Проскури — вул. Чкалова — вул. Лісопарківська — вул. Рудика — вул. Комуни — Білгородське шосе — вул. Сумська — просп. Незалежності — автономним ходом розворот через перехрестя просп. Незалежності/пр. Науки — просп. Незалежності — вул. Сумська — Білгородське шосе — вул. Комуни — вул. Рудика — вул. Лісопарківська — вул. Чкалова — вул. Академіка Проскури — просп. Жуковського — селище Жуковського (Свято-Миколаївський храм).

vertepfest.com 15 січня у Харкові — IV Всеукраїнський фестиваль "Вертеп-фест-2022"

автобус №20: Лікарня швидкої допомоги — вул. Балакірєва — вул. Отакара Яроша — просп. Науки — просп. Незалежності — узвіз Клочківський — вул. Клочківська — пл. Сергіївська — пл. Павлівська — вул. Університетська — пров. Спартаківський (розворот) — вул. Університетська — узвіз Бурсацький — вул. Клочківська — узвіз Клочківський — просп. Незалежності — просп. Науки і далі за основним маршрутом;

автобус №217: Лозовенька (ТЦ "Метро") — просп. Людвіга Свободи — вул. Ахсарова — просп. Науки — просп. Незалежності — узвіз Клочківський — вул. Клочківська — пл. Сергіївська — пл. Павлівська — вул. Університетська — пров. Спартаківський (розворот) — вул. Університетська — узвіз Бурсацький — вул. Клочківська — узвіз Клочківський — просп. Незалежності — просп. Науки та далі за основним маршрутом;

автобус №272 — зупинить рух на час ходи площею Конституції.

15 січня призупинять роботу паркувальні майданчики на вулицях Сумській та Римарській (в районі театру опери та балету), вул. Скрипника (від вул. Сумської до вул. Чернишевської) та вул. Римарській, 30-34.

Програма "Вертеп-фесту"

11.15 — збір на майдані Конституції;

12.00 — початок ходи від майдану Конституції по вул. Сумській.

12.30 — прибуття ходи до Оперного театру, відкриття фестивалю;

12.45 — міжнародна акція колективного виконання колядки "Нова радість стала";

12.50 — 15.30 — концерт на сходах Оперного театру.

Що відомо